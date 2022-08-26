Пять вологодских компаний стали лучшими экспортерами на Северо-Западе

Стали известны победители окружного этапа Всероссийского конкурса «Экспортер года» в Северо-Западном федеральном округе. Пять вологодских компаний стали лучшими на экспортерами.

«Экспортер года» — это престижная премия, в рамках которой выбираются лучшие компании, достигшие наибольших успехов в осуществлении экспорта несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг, а также результатов интеллектуальной деятельности.

Экспортеры состязались за звание лучшего в Северо-Западном федеральном округе в 19 номинациях. Так, в номинации «Экспортер года в сфере промышленности» и в номинации «Прорыв года» второе место заняла инженерно-технологическая компания из Череповца — ООО «Механика». Предприятие производит вездеходы TINGER: снегоболотоходы, мотобуксировщики, прицепы, запчасти и дополнительное оборудование.

В номинации «Экспортёр года в сфере машиностороения» третье место заняло ООО «Стройматик». Компания специализируется на разработке и производстве уникальной строительной техники, в том числе самоходных сваебойных установок.

Вологодская компания «Абиогрупп» заняла третье место в номинации «Экспортер года в сфере базовой продукции АПК». Предприятие перерабатывает биологические отходы животноводческих и птицеводческих хозяйств, производит безопасную и богатую протеином мясокостную муку.

В номинации «Ответственный экспортер ESG» третье место заняли две вологодские компании: ООО «ТД «Формат»— поставщик тарного картона из макулатуры и твердых древесноволокнистых плит, и ООО «Компания «Нординкрафт», которое занимается производством оборудования для электросварных и бесшовных труб, а также различных изделий для автомобильной и аэрокосмической промышленности.

Определение победителей и призеров «Экспортера года» проходит в два этапа. Первый — на уровне каждого федерального округа, затем из числа компаний, занявших первое место по итогам окружного этапа, отбираются лучшие экспортеры страны.

Напомним, конкурс проводится в рамках национального проекта ‚Международная кооперация и экспорт‘ при поддержке Минпромторга России, Минэкономразвития России, Минсельхоза России и Минкомсвязи России.