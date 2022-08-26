Пять вологодских компаний стали лучшими экспортерами на Северо-Западе

26.08.2022 [Общество]

Стали известны победители окружного этапа Всероссийского конкурса «Экспортер года» в Северо-Западном федеральном округе. Пять вологодских компаний стали лучшими на экспортерами.

«Экспортер года» — это престижная премия, в рамках которой выбираются лучшие компании, достигшие наибольших успехов в осуществлении экспорта несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг, а также результатов интеллектуальной деятельности.

Экспортеры состязались за звание лучшего в Северо-Западном федеральном округе в 19 номинациях. Так, в номинации «Экспортер года в сфере промышленности» и в номинации «Прорыв года» второе место заняла инженерно-технологическая компания из Череповца — ООО «Механика». Предприятие производит вездеходы TINGER: снегоболотоходы, мотобуксировщики, прицепы, запчасти и дополнительное оборудование.

В номинации «Экспортёр года в сфере машиностороения» третье место заняло ООО «Стройматик». Компания специализируется на разработке и производстве уникальной строительной техники, в том числе самоходных сваебойных установок.

Вологодская компания «Абиогрупп» заняла третье место в номинации «Экспортер года в сфере базовой продукции АПК». Предприятие перерабатывает биологические отходы животноводческих и птицеводческих хозяйств, производит безопасную и богатую протеином мясокостную муку.

В номинации «Ответственный экспортер ESG» третье место заняли две вологодские компании: ООО «ТД «Формат»— поставщик тарного картона из макулатуры и твердых древесноволокнистых плит, и ООО «Компания «Нординкрафт», которое занимается производством оборудования для электросварных и бесшовных труб, а также различных изделий для автомобильной и аэрокосмической промышленности. 

Определение победителей и призеров «Экспортера года» проходит в два этапа. Первый — на уровне каждого федерального округа, затем из числа компаний, занявших первое место по итогам окружного этапа, отбираются лучшие экспортеры страны. 

Напомним, конкурс проводится в рамках национального проекта ‚Международная кооперация и экспорт‘ при поддержке Минпромторга России, Минэкономразвития России, Минсельхоза России и Минкомсвязи России.

Тэги: премии

ТОП НЕДЕЛИ

Фура на полном ходу протаранила несколько машин в Кирилловском районе Вологодской области 20 августа
По делу о дискредитации армии задержан Евгений Ройзман
В обстоятельствах аварии в Кирилловском районе разбирается прокуратура
Шалга – исчезнувший край в Вологодской области
Администрация Череповецкого района выставила на торги Land Cruiser
В Вологде забор стройплощадки упал на женщину с ребёнком
В Шекснинском районе один человек погиб и двое, в том числе ребёнок, пострадали в ДТП
Житель Вологды отказался платить за случайно разбитые бутылки спиртного в магазине и устроил скандал
В Вологодском районе из-за короткого замыкания сгорел трактор
В Вологодской областной больнице при ремонте затопило несколько помещений

Похожие новости

Более двухсот заявок поступило на премию города «Вологда для молодежи 3.0»

22 августа дан старт зрительскому голосованию

603
0

Центр городского управления Вологды вошел в шорт-лист престижной деловой премии

Премия нацелена на популяризацию российских проектов и разработок в области цифровой трансформации экономики

703
0

В Вологде начали платить деньги за сделанные прививки. Но не всем

В одном колледже премируют студентов, а в другом – классных руководителей 

2631
0

Суд отменил оправдательный приговор экс-главе администрации Кириллова, выписавшему себе и подчиненным премий на 2,5 млн рублей

Судебная коллегия по уголовным делам Вологодского областного суда, исследовав письменные материалы дела, заслушав стороны, отменила оправдательный приговор и передала уголовное дело в суд первой инстанции на новое рассмотрение в ином составе суда

2363
0

Суд оправдал экс-главу администрации Кириллова, выписавшего себе и подчиненным премий на 2,5 млн рублей

На суде вдруг выяснилось, что указанные расходы были утверждены Советом муниципального образования города

3074
0

Выпускник Вологодского многопрофильного лицея Михаил Матвеев стал лауреатом премии президента России

Ему полагается выплата в 1 млн рублей. 

2580
0

За спасение храма в Крохино на Белом озере дали премию «Культурное наследие»

Эта работа была отмечена в номинации «Молодое поколение» 

2823
0

В Вологде наградили денежными премиями 40 школьников и студентов

Это победители региональных и всероссийских конкурсов из Вологды, Череповца, Тотьмы, Сокола и Устюжны

2623
0

Волонтер из Сокольского района вошел в Топ-50 лучших отцов России

Сокольчанин Александр Громов вошел в Топ-50 лучших отцов по версии организаторов Всероссийской премии «Папа года».

2086
0

Глава сельского поселения в Череповецком районе незаконно начислял себе премии

Бюджету причинен ущерб в 200 тысяч рублей

2764
0

Музей истории и народной культуры Грязовца стал лауреатом Международной премии

В Москве подведены итоги XIX Международной премии «Лидеры туриндустрии-2015». В номинации «Качество обслуживания» победу одержал музей истории и народной культуры города Грязовца.

1391
0

Учителя вологодских умников и умниц получат премии

Деньги начислят педагогам, подготовившим победителей и призеров всероссийской олимпиады школьников

2460
2

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В селе Кубенском произошел пожар в здании техникума
Более тысячи молодых семей Вологодской области воспользовались субсидией на приобретение жилья
67 тысяч детей в Вологде пойдут в детские сады и школы города 1 сентября
Житель Бабаево через суд доказал, что в его квартиру поступает некачественная вода
Пять вологодских компаний стали лучшими экспортерами на Северо-Западе
Сокольский ЦБК получил виртуальную модель будущего
При участии в спецоперации погиб житель Никольского района
 
19.08.2022 [Культура]

Шалга – исчезнувший край в Вологодской области

2593
0
25.08.2022 [БлогоVO]

27 маршрут ездит по тротуару! Карл! По тротуару с пассажирами!

427
0
22.08.2022 [Обзор Прессы]

Зоопарк Деда Мороза летом

488
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика