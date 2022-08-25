В Вологде выпустили на линию 18 новых автобусов

25.08.2022 [Общество]

В Вологде дали торжественный старт запуска на линию автобусов, приобретенных в рамках инфраструктурного бюджетного кредита. 18 новых низкопольных автобусов на газомоторном топливе сразу с площади Революции отправились по городским маршрутам. 

«Два года назад на Градостроительном совете было принято решение о закупке 25 новых низкопольных автобусов в Вологде. В этом году Правительством области было принято решение привлечь инфраструктурный кредит на 15 лет под 3% годовых на покупку еще 18 низкопольных автобусов. Кроме того, на экономию получилось закупить еще два дополнительных автобуса. Работа по обновлению городского автопарка продолжается», — прокомментировал губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

Новая техника, представленная холдингом «Волгабас Групп», поступила в Вологду в начале августа. Машины пополнили автопарк муниципального предприятия «ПАТП № 1». Автобусы рассчитаны 103 пассажиров, в каждом по 28 сидячих мест. Все автобусы низкопольные, подходят для маломобильных категорий граждан. Каждый автобус оснащен аппаратурой спутниковой навигации, бортовыми компьютерами, системой видеонаблюдения, светодиодными указателями.

«Все новые автобусы пойдут по самым загруженным маршрутам, где транспорта не хватало. На средства, образовавшиеся в результате экономии при проведении первоначальных торгов мы приобрели еще два автобуса большого класса на газомоторном топливе. Они прибыли в город, сейчас проходят процедуру оформления, и, как только она будет завершена, тоже выйдут на маршруты.А сегодня на сессии Вологодской городской Думы мы добавили к сэкономленным на торгах суммам еще около миллиона рублей из городского бюджета. В итоге средств хватит на еще один дополнительный автобус среднего класса. Огромное спасибо Губернатору Олегу Кувшинникову за поддержку в развитии системы общественного транспорта Вологды. Это средства инфраструктурного кредита, за который будет рассчитываться область», — пояснил Мэр города Сергей Воропанов.

Автобусы прямо с площади Революции отправились по городским маршрутам. Первые пассажиры оценили удобства поездки на новом транспорте.

«Для маломобильных групп населения автобус полностью доступен. В отличии от моделей, которые были ранее, здесь на корпусе появилась кнопка, чтобы можно было вызвать водителя. Он может выйти и открыть аппарель. Раньше была большая проблема показать водителю, что ты будешь садиться в автобус», — пояснил депутат Вологодской городской Думы Максим Выдров.

Новый транспорт работает на природном газе, это снижает вредные выбросы в атмосферу в несколько раз. Ввод нового транспорта позволил сделать городской автопарк экологичным на 40%.

В 2019 году в «ПАТП № 1„поступили 25 автобусов на газомоторном топливе, а в прошлом году закупили 3 новых троллейбуса, которые запустили по маршруту № 4. В планах к 2026 году полностью оснастить муниципальное предприятие современными автобусами на газомоторном топливе. Переход на экологичный общественный транспорт является одним из аспектов стратегии ‚ЭкоВологда‘, которая реализуется в областной столице.

Напомним, что на средства первого инфраструктурного кредита в Вологде, помимо закупки нового транспорта, началось строительство школы на улице Сергея Преминина. Возвращать кредит область будет через три года.

Тэги: автобусы

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