Житель Сокольского района выращивал у себя на даче наркосодержащие растения

25.08.2022 [Общество]
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники МО МВД России «Сокольский» установили, что в одном из населенных пунктов района местный житель 1976 г. р. выращивает и хранит наркосодержащие растения.

Сотрудники уголовного розыска задержали сокольчанина прямо на его дачном участке. В ходе осмотра в доме у подозреваемого были изъяты наркосодержащие растения, а также их высушенные части. Согласно заключению Экспертно-криминалистического центра УМВД России по Вологодской области, изъятое представляет собой наркотическое средство маковая солома общей массой 39 граммов. В ходе беседы с правоохранителями подозреваемый пояснил, что на своем приусадебном участке выращивал мак и самостоятельно изготавливал наркотическое средство.

По данному факту сотрудниками отдела дознания МО МВД России «Сокольский» району возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 228 УК РФ. Санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.
 
Тэги: наркотики

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