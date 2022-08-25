Алексея Мордашова наградили орденом Дружбы

25.08.2022 [Общество]

Президент России наградил орденом Дружбы председателя совета директоров и основного владельца «Северстали» Алексея Мордашова. Указ об этом опубликован на официальном портале правовой информации.

«За большой вклад в развитие металлургической промышленности и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом Дружбы Мордашова Алексея Александровича — председателя совета директоров публичного акционерного общества „Северсталь“, Вологодская область», — говорится в документе. 

Мордашов — основной бенефициар «Северстали», одной из крупнейших в мире вертикально интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний с основными активами в России и небольшим количеством предприятий за рубежом. Он владеет в ней 77,03% акций.

После начала специальной военной операции «Северсталь» и «Свеза» Алексея Мордашова жестко страдают от западных санкций. 

Тэги: Алексей Мордашов

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