В Вологде ветеран Великой Отечественной войны месяц не мог получить талон к офтальмологу

Ветеран Великой Отечественной войны месяц не мог добиться талона к врачу. Ему пришлось обратиться за помощью к депутату ЗСО,

«Я за страну воевал…, а они мне талон к врачу дать не могут С этой фразы начался мой прием граждан. А все потому, что ветеран ВОВ Энгельс Николаевич месяц не мог получить талон к офтальмологу, хотя направление от врача было», — рассказал историю Максим Выдров.

Он обратился к сотрудникам департамента здравоохранения, пояснив, что таких людей, как Энгельс Николаевич, остались единицы. Депутат считает, что они заслужили не то, что право на прием без всяких талонов, к ним на дом выходить должны по первому звонку.

«Или у департамента другое мнение? Кстати с выходом медработников на дом к людям с инвалидностью, которые не могут дойти до поликлиники, тоже очень большие проблемы».

Максим Выдров для решения проблемы ветерана сам съездил в поликлинику.