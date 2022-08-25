Жители Красавино бьют тревогу по поводу состояния реки Лапинки

25.08.2022 [Общество]

Жители Красавино Великоустюгского района обеспокоены состоянием реки Лапинки. Вода в ней помутнела. По словам жителей всё это течёт к водозабору. 

«Во что превратили речку Лапинку? Вода как молоко! И это всё утекает к водозабору!», — написано в группе «Подслушано Красавино».

Другие подписчики группы поддержали автора поста, сказав, что с общего молчания кто-то разрыл трубы под бывшим льнокомбинатом трубы с канализацией.

«Надо срочно искать причину. Может, это нечистоты. Не хватало нам всем ещё эпидемии в такую-то жару», «Зона стока ничья», «Кирпичный завод и стоки ничьи, всё попадает в Лапинку», «Это ведь не сейчас случилось, это постоянно так. Это стоки с фильтровальной», «Что вы хотели, всем наплевать. Главное — деньги» — такие комментарии появились под записью «Подслушано в Красавино».

Местная администрация пока не отреагировала на происходящее.

Тэги: вода, река

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