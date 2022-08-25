На закупку оборудования для «умных» спортивных площадок привлечено 33 миллиона рублей

25 августа на внеочередной сессии Вологодской городской Думы были внесены изменения в бюджет. Повестка также включала вопросы приватизации объектов.

Депутаты приняли решение увеличить стоимости приватизируемых зданий с земельными участками, что позволит обеспечить пополнение городской казны. Также были внесены поправки в главный финансовый документ города на 2022 и плановый период 2023 и 2024 годов.

«Более 33 млн рублей одобрено депутатами на закупку оборудования для „умных“ спортивных площадок. Выделили 1,7 млн рублей на ремонт колесоотбоя на Пошехонском мосту. Направляем дополнительные средства на организацию бесплатного питания для льготной категории детей», — прокомментировал Глава Вологды Юрий Сапожников.

Кроме этого городские депутаты поддержали финансирование программного комплекса «Безопасный город» в сумме 844 тысячи рублей и увеличили объем денежных средств на мероприятия по переселению граждан из аварийного жилого фонда до 207 млн рублей