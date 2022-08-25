Жительница Вологды получила травму, гуляя по Агурскому ущелью в Сочи

25.08.2022 [Происшествия]

В Сочи туристка получила травмы, гуляя по Агурскому ущелью. 33-летнюю женщину пришлось эвакуировать местным спасателям.

В ЮРПСО МЧС России сообщили, что 24 августа спасателям Хостинского района пришлось прийти на помощь жительнице Вологодской области. Ее эвакуировали из Агурского ущелья с травмой плеча. По словам пострадавшей они прогуливались от статуи Прометея рекреационного объекта «Орлиные скалы» до Агурских водопадов. Неподалеку от верхнего водопада женщина упала.

На машине высокой проходимости женщину вывезли из горно-лесной местности и передали врачам Скорой помощи.

Тэги: травмы

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