VI Фестиваль уличных театров пройдет в Череповце 28 августа.

Жители и гости города увидят выступления артистов уличного жанра и карнавальное шествие. Также сообщается, что стать участником карнавального шествия может стать любой желающий.

– У амфитеатра Дворца Металлургов свои представления покажут коллективы из Череповца, Архангельска, Санкт-Петербурга и Москвы, всего – более 20 коллективов. С карнавальным шествием по центральным улицам города пройдут более 200 артистов, – сообщают организаторы.

Мероприятие проводится благодаря грантовому конкурсу «Череповец, включайся!» при финансовой поддержке компании «Северсталь».

Программа фестиваля уличных театров – 2022

28 августа

Шествие

13:00 – Построение участников шествия (пл. Милютина)

14:00 – Начало шествия (пл. Милютина - ул. Ленина - ул. Сталеваров)

Основное пространство

15:00 Открытие фестиваля (Амфитеатр у Дворца Металлургов)

15:30 Выступление коллективов:

Ансамбль «ЧереповецЪ» Театр «ARTist» Театр-студия современной хореографии «Сириус» Цирк «Antre» Цирковая студия «Карабас Барабас» (Тоншалово) Театр Эльвиры Высоцкой (Череповец) Креативный театр «Схождение» (Архангельск)

16:30 – Комедийные путешествия «Белки в кругосветке», театр «ARTist», Череповец (6+)

17:30 – «Цирк уехал», Театр имени Которого Нельзя Называть, Санкт-Петербург (12+)

18:00 – Быстрый «Хор Дурацкого», Театр имени Которого Нельзя Называть, Санкт-Петербург (0+)

18:30 – «Супер Ы», Театр Летающих Вещей, Санкт-Петербург (6+)

19:30 – «Синема», Театр имени Которого Нельзя Называть, Санкт-Петербург (12+)

20:00 – «Воздушные гиганты», Театр «Бумажное шоу» Игоря Романова (Санкт-Петербург) 0+

Кукольное пространство

15:30 - «Кукольно-человеческий оркестр», Театр Кукол Быстрого Реагирования, Санкт-Петербург (0+)

16:15 - «Смех в мешке», Молодежный театральный коллектив «Веселый балаганчик», Череповец (6+)

16:45 - «Кукольно-человеческий оркестр», Театр Кукол Быстрого Реагирования, Санкт-Петербург (0+)

17:30 - «Босиком за Белым Светом», Театр кукол «Етишкина Жизнь», Череповец (12+)

18:30- «Каламбур сновидений», Креативный театр «Схождение», Архангельск (0+)

19:00 - «Кукольно-человеческий оркестр», Театр Кукол Быстрого Реагирования, Санкт-Петербург (0+)

Зеленое пространство

15:30 – «ВсеЧтоНасЗадевает», Lаборатория СВОЕвременной Dраматургии – LCD, Череповец (16+)

16:00 – «ПРО читать», Череповец (16+)

18:00 – «На свете все живое должно любить», Lаборатория СВОЕвременной Dраматургии – LCD, Череповец (16+)

Пространство Мастер-класс Актив

15:00 – 18:00 – ХОДУЛИ, театр «ARTist» (12+)

16:00 – 17:00 – АКТЕРСКОЕ, LCD - Lаборатория СВОЕвременной Dраматургии (12+)

16:00 – 18:00 – ЦИРК, цирковая студия «Карабас Барабас», цирк «Antre» (6+)

Пространство Мастер-класс

15:00 – 18:00 – «Картонные фантазии», БФ «Дорога к дому» (6+)

15:00 – 18:00 – «Герой – Стимпанк», Музей Металлургической промышленности (6+)

Пространство всей территории фестиваля

15:00 – 18:00 – Аквагрим, event-агенство «Люди Серьезные», Череповец

15:00 – 16:00 – «Цветы», театр «ARTist», Череповец

15:00 – 16:30 – «Живые статуи», креативный театр «Схождение», Архангельск

15:00 – 17:00 – «Пугало», театр «ARTist», Череповец

15:00 – 20:00 – Непредсказуемый Предсказатель, Санкт-Петербург

15:00 – 16:00 – «В пене морской и «Пернатые мы», театр «Фаноптикум», Москва

15:30 - 17:00 - Театр Зрелищ «Северный праздник» и шоу балет «Форсайт», Череповец

16:00 – 18:00 - перформанс «Коммуникации», театр Metazero, Санкт-Петербург

17:00 – 18:00 - «В пене морской и «Пернатые мы», театр «Фаноптикум», Москва

19:00 – 20:00 - «В пене морской и «Пернатые мы», театр «Фаноптикум», Москва