VI Фестиваль уличных театров пройдет в Череповце 28 августа.
Жители и гости города увидят выступления артистов уличного жанра и карнавальное шествие. Также сообщается, что стать участником карнавального шествия может стать любой желающий.
– У амфитеатра Дворца Металлургов свои представления покажут коллективы из Череповца, Архангельска, Санкт-Петербурга и Москвы, всего – более 20 коллективов. С карнавальным шествием по центральным улицам города пройдут более 200 артистов, – сообщают организаторы.
Мероприятие проводится благодаря грантовому конкурсу «Череповец, включайся!» при финансовой поддержке компании «Северсталь».
Программа фестиваля уличных театров – 2022
28 августа
Шествие
- 13:00 – Построение участников шествия (пл. Милютина)
- 14:00 – Начало шествия (пл. Милютина - ул. Ленина - ул. Сталеваров)
Основное пространство
- 15:00 Открытие фестиваля (Амфитеатр у Дворца Металлургов)
- 15:30 Выступление коллективов:
- Ансамбль «ЧереповецЪ»
- Театр «ARTist»
- Театр-студия современной хореографии «Сириус»
- Цирк «Antre»
- Цирковая студия «Карабас Барабас» (Тоншалово)
- Театр Эльвиры Высоцкой (Череповец)
- Креативный театр «Схождение» (Архангельск)
16:30 – Комедийные путешествия «Белки в кругосветке», театр «ARTist», Череповец (6+)
17:30 – «Цирк уехал», Театр имени Которого Нельзя Называть, Санкт-Петербург (12+)
18:00 – Быстрый «Хор Дурацкого», Театр имени Которого Нельзя Называть, Санкт-Петербург (0+)
18:30 – «Супер Ы», Театр Летающих Вещей, Санкт-Петербург (6+)
19:30 – «Синема», Театр имени Которого Нельзя Называть, Санкт-Петербург (12+)
20:00 – «Воздушные гиганты», Театр «Бумажное шоу» Игоря Романова (Санкт-Петербург) 0+
Кукольное пространство
15:30 - «Кукольно-человеческий оркестр», Театр Кукол Быстрого Реагирования, Санкт-Петербург (0+)
16:15 - «Смех в мешке», Молодежный театральный коллектив «Веселый балаганчик», Череповец (6+)
16:45 - «Кукольно-человеческий оркестр», Театр Кукол Быстрого Реагирования, Санкт-Петербург (0+)
17:30 - «Босиком за Белым Светом», Театр кукол «Етишкина Жизнь», Череповец (12+)
18:30- «Каламбур сновидений», Креативный театр «Схождение», Архангельск (0+)
19:00 - «Кукольно-человеческий оркестр», Театр Кукол Быстрого Реагирования, Санкт-Петербург (0+)
Зеленое пространство
15:30 – «ВсеЧтоНасЗадевает», Lаборатория СВОЕвременной Dраматургии – LCD, Череповец (16+)
16:00 – «ПРО читать», Череповец (16+)
18:00 – «На свете все живое должно любить», Lаборатория СВОЕвременной Dраматургии – LCD, Череповец (16+)
Пространство Мастер-класс Актив
15:00 – 18:00 – ХОДУЛИ, театр «ARTist» (12+)
16:00 – 17:00 – АКТЕРСКОЕ, LCD - Lаборатория СВОЕвременной Dраматургии (12+)
16:00 – 18:00 – ЦИРК, цирковая студия «Карабас Барабас», цирк «Antre» (6+)
Пространство Мастер-класс
15:00 – 18:00 – «Картонные фантазии», БФ «Дорога к дому» (6+)
15:00 – 18:00 – «Герой – Стимпанк», Музей Металлургической промышленности (6+)
Пространство всей территории фестиваля
15:00 – 18:00 – Аквагрим, event-агенство «Люди Серьезные», Череповец
15:00 – 16:00 – «Цветы», театр «ARTist», Череповец
15:00 – 16:30 – «Живые статуи», креативный театр «Схождение», Архангельск
15:00 – 17:00 – «Пугало», театр «ARTist», Череповец
15:00 – 20:00 – Непредсказуемый Предсказатель, Санкт-Петербург
15:00 – 16:00 – «В пене морской и «Пернатые мы», театр «Фаноптикум», Москва
15:30 - 17:00 - Театр Зрелищ «Северный праздник» и шоу балет «Форсайт», Череповец
16:00 – 18:00 - перформанс «Коммуникации», театр Metazero, Санкт-Петербург
17:00 – 18:00 - «В пене морской и «Пернатые мы», театр «Фаноптикум», Москва
19:00 – 20:00 - «В пене морской и «Пернатые мы», театр «Фаноптикум», Москва