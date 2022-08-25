В Череповце задержали мужчину, купившего наркотики в интернет-магазине

25.08.2022 [Происшествия]

В Череповце сотрудниками транспортной полиции задержан мужчина, купивший наркотики через интернет-магазин. Мужчину выявили в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Он приобрел наркотическое средство через тайник у причального сооружения реки Шексна.

Установлено, что мужчина заказал сверток с «белой смертью» в интернет-магазине для самостоятельного употребления.

В ходе проверки сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков Череповецкого линейного отдела полиции выяснили, что злоумышленник ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления.

Согласно экспертно-криминалистическому исследованию, в свертке содержалось наркотическое средство — производное уксусной кислоты, массой более грамма.

Следствием Вологодского линейного отдела МВД России на транспорте в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере». Санкция указанной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. Проводятся дальнейшие следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.

Тэги: наркотики

ТОП НЕДЕЛИ

Фура на полном ходу протаранила несколько машин в Кирилловском районе Вологодской области 20 августа
В Вологде грузовик МАЗ провалился под асфальт
В обстоятельствах аварии в Кирилловском районе разбирается прокуратура
По делу о дискредитации армии задержан Евгений Ройзман
Шалга – исчезнувший край в Вологодской области
Администрация Череповецкого района выставила на торги Land Cruiser
В Вологде забор стройплощадки упал на женщину с ребёнком
В Шекснинском районе один человек погиб и двое, в том числе ребёнок, пострадали в ДТП
Житель Вологды отказался платить за случайно разбитые бутылки спиртного в магазине и устроил скандал
В Вологодском районе из-за короткого замыкания сгорел трактор

Похожие новости

В Вологде задержали девушку с крупной партией наркотиков

Она пояснила, что собиралась сбыть вещество

780
0

Житель Великого Устюга собирал маковую солому по чужим огородам, чтобы делать из нее наркотики

Его задержали

543
0

Череповчанин организовал подпольную нарколабораторию в гараже

Полицейские изъяли у него больше 75 килограммов прекурсоров для изготовления запрещённых веществ

658
0

Сотрудники транспортной полиции в Вологде задержали сбытчицу наркотиков

Женщина может лишиться свободы на двадцать лет

1522
0

В Череповце мужчина поцарапал несколько автомобилей разбитой бутылкой

Его задержали росгвардейцы. Выяснилось, что он находился в состоянии наркотического опьянения.

1082
0

47-летний вологжанин организовал притон в своей квартире на улице Петина

Возбуждено уголовное дело

2977
0

Жителя Великого Устюга оштрафовали на 15 тысяч рублей за незаконное приобретение наркотиков

При назначении наказания суд учёл наличие у мужчины медали «За участие в спасательных операциях»

2314
0

В Череповце мужчина на велосипеде делал тайники-закладки с наркотиками

Задержавшие его полицейские выяснили, что ранее он уже был судим за сбыт запрещённых веществ

1007
0

Восьмерых участников банды наркосбытчиков осудили в Череповце

Шестеро мужчин и две женщины получили от 4,5 лет до 7,5 лет лишения свободы

1199
0

Жителя Москвы будут судить за попытку сбыта крупной партии наркотиков в Вологодской области

Первым заместителем прокурора Вологодской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о незаконном обороте более 16 кг наркотических средств и их аналогов

998
0

Житель Череповца производил наркотики в подпольной лаборатории в Чагодощенском районе

За производство и сбыт запрещённых веществ суд приговорил его к девяти годам лишения свободы

1248
0

В Вологде задержали подозреваемого в сбыте наркотиков

Молодой человек делал тайники-закладки вдоль железной дороги

1080
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Музей «Семенково» приглашает в «Клуб выходного дня» 27 и 28 августа
Доверьте здоровье профессионалам
На закупку оборудования для «умных» спортивных площадок привлечено 33 миллиона рублей
В Вологде признали незаконной уличную веранду одного из ресторанов
Жительница Вологды получила травму, гуляя по Агурскому ущелью в Сочи
Фестиваль уличных театров пройдет в Череповце 28 августа
В Череповце задержали мужчину, купившего наркотики в интернет-магазине
 
19.08.2022 [Культура]

Шалга – исчезнувший край в Вологодской области

2421
0
24.08.2022 [БлогоVO]

Что нового узнали мы о вологодских кремлях благодаря раскопкам на улице Ударников, 4?

440
0
22.08.2022 [Обзор Прессы]

Зоопарк Деда Мороза летом

427
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика