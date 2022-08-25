В Череповце задержали мужчину, купившего наркотики в интернет-магазине

В Череповце сотрудниками транспортной полиции задержан мужчина, купивший наркотики через интернет-магазин. Мужчину выявили в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Он приобрел наркотическое средство через тайник у причального сооружения реки Шексна.

Установлено, что мужчина заказал сверток с «белой смертью» в интернет-магазине для самостоятельного употребления.

В ходе проверки сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков Череповецкого линейного отдела полиции выяснили, что злоумышленник ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления.

Согласно экспертно-криминалистическому исследованию, в свертке содержалось наркотическое средство — производное уксусной кислоты, массой более грамма.

Следствием Вологодского линейного отдела МВД России на транспорте в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере». Санкция указанной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. Проводятся дальнейшие следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.