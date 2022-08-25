В Вологодской области стартовала программа туристического кэшбэка

Жители Вологодской области могут приобрести путевку с возвратом 20% от ее стоимости. Максимально можно вернуть 20 тысяч рублей.

Отправиться в поездку с кэшбэком в любой регион приглашают с 1 октября и до 25 декабря, а в круиз — с 1 сентября и до окончания навигации. Купить готовый тур или отдельно проживание в отеле с кэшбэком можно на официальном портале Мирпутешествий.рф до 10 сентября.

«Вологодская область также принимает активное участие в программе кэшбэка. Партнерами второго этапа 2022 года стали 23 отеля, расположенные в Вологде, Череповце, Великом Устюге, Вытегре и Белозерске. Туры в Вологодскую область — в Вологду, Тотьму, Кириллов, Ферапонтово, Сизьму и Великий Устюг — предложены и туроператорами из других регионов. Среди них Архангельская область, Санкт-Петербург, Калининград и Москва. Данная программа направлена на поддержание объектов туристской индустрии и способствует увеличению туристского потока и в целом в стране, и в Вологодской области, которая всегда рада гостям», — отметил и. о. председателя Правительства региона Эдуард Зайнак.

Для путешествий на Дальний Восток действуют исключения из правил по получению кэшбэка. При бронировании напрямую в гостинице, участвующей в программе, максимальная сумма возврата возрастает до 40 тысяч рублей.

Еще одно нововведение этого этапа — кэшбэк можно получить только на поездки от трех ночей. Как и ранее, оплатить путешествие нужно картой «Мир», зарегистрированной в программе лояльности до покупки. С одной карты можно оплатить неограниченное количество туров.

Программа туристического кэшбэка была запущена в 2020 году как беспрецедентная мера поддержки одновременно и туристов, и турбизнеса. За время действия ею воспользовались 4,3 млн россиян, приобретено туров более чем на 81 млрд рублей, из них туристам вернулось 15,5 млрд.

По данным Ростуризма, за счет реализации программы регионы получили суммарно около 70 млрд рублей прямого и косвенного эффекта в период низкого туристического сезона. По предварительным оценкам, в этом году программа принесет регионам с учетом всех мультипликаторов более 100 млрд рублей.