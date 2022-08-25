Суд обязал администрацию Вологодского района сделать дорогу к трем деревням

25.08.2022 [Общество]

По иску прокуратуры Вологодского района суд обязал органы местного самоуправления отремонтировать автомобильную дорогу. Ранее прокуратура проверила содержание дороги на территории Кубенского сельского поселения.

«Установлено, что в нарушение требований законодательства об автомобильных дорогах и дорожной деятельности автомобильная дорога к деревням Пазино, Мусино, Потанино, отсутствует. При этом, доступ к указанным населенным пунктам осуществляется по полевой дороге, накатанной через земли сельскохозяйственного назначения, где осуществляет деятельность СХПК «Колхоз «Передовой», — сообщили в областной прокуратуре.

Эти деревни располагаются между старой Кубеснкой дорогой и федеральной трассой Вологда - Медвежьегорск.

В ведомстве уточнили, что наличие устойчивого транспортного сообщения необходимо, в том числе, и для безопасности местных жителей. При неблагоприятных погодных условиях проезд автомобилей, в том числе, пожарной техники или машин «Скорой помощи», становится затруднительным. Местные власти не отреагировали на результаты прокурорской проверки. Ведомство направило иск в суд. 

Вологодским районным судом требования прокуратуры района удовлетворены в полном объеме. Решение суда вступило в законную силу, а его фактическое исполнение поставлено в прокуратуре на контроль.

 

Тэги: дороги

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