Футбольный клуб «Череповец - СШОР Витязь» в гостях обыграл костромское «Динамо» и возглавил турнирную таблицу Первенства III лиги, зоны «Золотое кольцо». А молодёжка вологодского «Динамо» в упорнейшем поединке оказалась сильнее молодёжной команды ярославского «Шинника».



Накануне прошли матчи 12-го тура Первенства МФФ «Золотое кольцо». ФК «Череповец - СШОР Витязь», который провел минимум на одну игру больше чем все остальные команды, гостил у костромского «Динамо». Счёт был открыт на 15-й минуте матча, Егор Кострюхин вывел череповчан вперёд. В начале второго тайма Георгий Александров удвоил преимущество "желто-черных". На 75-й минуте в ворота костромичей был назначен пенальти, к мячу подошел Антон Балашов, вратарь хозяев с прямым ударом лучшего бомбардира Первенства справился, но вот на добивании Балашов был расторопней всех, забил свой 14-й мяч в сезоне и сделал счёт в матче 3:0.



Но и это было не всё, уже на 90-й минуте матча вышедший недавно у череповчан на поле Макар Корюхин, отправил мяч в свои ворота. Установил окончательный счет матча - 3:1 в пользу «Череповца».



«Динамо-Вологда» и ярославский «-Шинник», представленные на турнире молодежными составами, играли накануне между собой. Вологжане по ходу матча дважды уступали в счёте, 0:1 и 1:2, но смогли вырвать победу. На 88-й минуте Семен Финашин впервые матче вывел "динамовцев" вперёд, принеся вологжанам победу со счётом 3:2.



ФК «Череповец - СШОР Витязь» с 25-ю очками возглавляет турнирную таблицу. У вологодского «Динамо М.» на 4 очка меньше и третья строчка. Следующий тур череповчане пропускают, а вологодское «Динамо М.» 30 августа примет одноклубников из Костромы.