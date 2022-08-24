Депутат Виктор Леухин заявил о необходимости повернуть здравоохранение лицом к людям

24.08.2022 [Общество]

Председатель регионального отделения партии «Справедливая Россия — за правду» Виктор Леухин рассказал на пресс-конференции как вылечить российскую медицину.
Разъясняя партийную позицию, Виктор Леухин пояснили, что государству необходимо вернуть управление здравоохранением и обеспечить равную доступность необходимой медицинской помощи для всех граждан России независимо от дохода, социального положения и места жительства. И, в конечном счёте, создать в России эффективную систему улучшения здоровья населения.

Виктор Леухин заметил, что недостаток бюджетного финансирования здравоохранения привел к повальной оптимизации медицинских учреждений. Попытки помочь медицинским учреждениям укрепить материальную базу за счет оказания населению платных услуг в госучреждениях привели к социальному напряжению, поскольку большинство пациентов, не имеющих достаточных средств на платное лечение, вынуждены пропускать лечение и обследования в медучреждениях. Что губительно сказалось на демографии. В частности, по уровню смертности Вологодская область оказалась в лидерах антирейтинга.

Взяв за основу тезисы предвыборной программы социалистической партии «Справедливая Россия — за праду», председатель регионального отделения рассказал журналистам пути исправления ситуации в здравоохранении.

«Мы не раз обращали внимание общественности на то, что отдельные меры по улучшению контроля в системе обязательного медицинского страхования не смогут принципиально изменить качество и доступность здравоохранения для россиян. Поэтому первым делом следует упразднить систему ОМС с ее затратными страховщиками и перейти к прямому бюджетному финансированию отрасли и увеличить как минимум в два раза государственные расходы на здравоохранение, обеспечив равный доступ всех наших соотечественников к бесплатной и качественной медицинской помощи», — подчеркнул Виктор Леухин.

Кадровый голод, пожалуй, одна из самых больных проблем здравоохранения. К сожалению, несмотря на увеличение объемов подготовки в медицинских вузах, решить кадровый вопрос пока не представляется возможным. В Справедливой России считают, что эту проблему можно, если приравнять медицинских работников к государственным служащим.

Как заметил региональный партийный лидер, зарплаты врачей на одну ставку не должны быть меньше 200 процентов от средней зарплаты по региону, а зарплаты младшего и среднего медицинского персонала — не меньше 100 процентов.

Во-вторых, необходимо исключить региональное неравенство. А для этого следует ввести единую прозрачную систему оплаты труда, чтобы за одну и ту же работу медицинские работники получали одинаковые деньги во всех регионах. Необходимо также ввести мораторий на любую оптимизацию медицинских учреждений, которая, к сожалению, продолжается до сих пор.

Также  региональная медицина должна стать конкурентоспособной.

«Как показывает практика, всё больше жителей Вологодской области лечатся в других городах, где более качественное лечение и медицинское оборудование. И сегодня мы вынуждены констатировать тот факт, что за последние три года произошел значительный отток средств по межтерриториальным расчетам в другие регионы. И если три года назад эта сумма равнялась 180 млн рублей, то за последний год объем «ушедших за пациентом» из региона средств достиг 1,2 млрд рублей. В основном наши земляки по ряду заболеваний пользуются медицинскими услугами Москвы, Питера и Ярославля. Для того чтобы деньги на медицину не уходили в другие регионы, имеет смысл — по примеру того же Ярославля — открыть в нашем регионе высокотехнологичные медицинские федеральные Центры, где бы проводились операции высокой сложности и реабилитация пациентов. Вот тогда деньги перестанут уходить из нашего региона», - подытожил Виктор Леухин.

Тэги: медицина

ТОП НЕДЕЛИ

Фура на полном ходу протаранила несколько машин в Кирилловском районе Вологодской области 20 августа
Рекомендательный масочный режим вводится в общественных местах и в транспорте в Вологодской области с 18 августа
Вячеслав Позгалев сообщил о смерти своей супруги
В Вологде грузовик МАЗ провалился под асфальт
В обстоятельствах аварии в Кирилловском районе разбирается прокуратура
Шалга – исчезнувший край в Вологодской области
Администрация Череповецкого района выставила на торги Land Cruiser
В Вологде забор стройплощадки упал на женщину с ребёнком
В Шекснинском районе один человек погиб и двое, в том числе ребёнок, пострадали в ДТП
Житель Вологды отказался платить за случайно разбитые бутылки спиртного в магазине и устроил скандал

Похожие новости

Дайте только срок. «СОГАЗ-Мед» о соблюдении сроков и порядка оказания медицинской помощи

Чтобы узнать, какая медицинская помощь по ОМС на сегодня доступна гражданам и каковы сроки ее ожидания, мы обратились к специалистам «СОГАЗ-Мед»

289
0

Прокуратура Устюженского района пресекла деятельность сайта, где продавали различные медсправки

На сайте предлагали справки об инвалидности, ПЦР-тестах и другие

1076
0

31% ФАПов в Вологодской области не подлежат восстановлению

31% ФАПов в Вологодской области не подлежат восстановлениюПри этом еще 47% ФАПов требуют ремонта или замены

1700
0

За прошедший год врачей в Вологодской области стало еще меньше

В целом укомплектованности врачами составляет 85,5% при коэффициенте совместительств 1,6

1253
0

Компания «СОГАЗ-Мед» помогает активными действиями

Скорее всего у вас уже есть такой документ, как полис обязательного медицинского страхования (ОМС). Но точно ли вы знаете, что он — не просто пластиковая карта или бумажный бланк, без которых вы не сможете записаться в поликлинику на прием к врачу?

869
0

В Кирилловском районе десять ФАПов оказались недостаточно оснащены медоборудованием

Прокурором области предъявлен иск об оснащении фельдшерско-акушерских пунктов Кирилловского района недостающим медицинским оборудованием

1200
0

В Сокольской ЦРБ из родильного отделения уволилась единственный врач акушер-гинеколог

Местные жители обеспокоены тем, что отделение закроется

3215
0

Роженицу из Великого Устюга в тяжелом состоянии доставляли в Вологду вертолетом

Женщину и ребенка спасли

 

1703
0

В поликлиниках Вологодской области с 28 февраля возобновляется плановая медицинская помощь

Как заявил начальник департамента здравоохранения области Алексей Плотников, снятие ограничений связано с выходом на плато по коронавирусу

1773
0

Вологодские врачи впервые выполнили сложную малоинвазивную операцию

Специалисты удалили крупную опухоль прямой кишки с прилегающими тканями с помощью специальной эндоскопической техники

1977
0

Поликлиники Вологодской области работают в ежедневном режиме

Такой график работы кабинетов неотложной помощи действует не только в поликлиниках Вологды и Череповца, но и в районных медицинских организациях

3162
0

​​В Вологде не хватает почти 550 медицинских работников

Также 207 свободных мест по специальностям учитель, воспитатель, и младший воспитатель

1763
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Суд оштрафовал Юрия Шевчука из-за того, что его слова могли вызвать сомнения в целях спецоперации
Депутат Виктор Леухин заявил о необходимости повернуть здравоохранение лицом к людям
Во дворах на улице Ярославской в Вологде уложат новый асфальт
Волонтеры Крохино просят помощи в восстановлении архитектурной инсталляции на берегу Шексны
Картины более 100 художников представлены на выставке в Вологде
«Ночь кино» пройдет в Вологодской области 27 августа
В Вологде школьникам в возрасте до 15 лет будут продавать проездные без справки
 
19.08.2022 [Культура]

Шалга – исчезнувший край в Вологодской области

2228
0
24.08.2022 [БлогоVO]

Сколько мы ещё будем терпеть бездействие водоканала Череповецкого района?

105
0
22.08.2022 [Обзор Прессы]

Зоопарк Деда Мороза летом

360
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика