Депутат Виктор Леухин заявил о необходимости повернуть здравоохранение лицом к людям

Председатель регионального отделения партии «Справедливая Россия — за правду» Виктор Леухин рассказал на пресс-конференции как вылечить российскую медицину.

Разъясняя партийную позицию, Виктор Леухин пояснили, что государству необходимо вернуть управление здравоохранением и обеспечить равную доступность необходимой медицинской помощи для всех граждан России независимо от дохода, социального положения и места жительства. И, в конечном счёте, создать в России эффективную систему улучшения здоровья населения.

Виктор Леухин заметил, что недостаток бюджетного финансирования здравоохранения привел к повальной оптимизации медицинских учреждений. Попытки помочь медицинским учреждениям укрепить материальную базу за счет оказания населению платных услуг в госучреждениях привели к социальному напряжению, поскольку большинство пациентов, не имеющих достаточных средств на платное лечение, вынуждены пропускать лечение и обследования в медучреждениях. Что губительно сказалось на демографии. В частности, по уровню смертности Вологодская область оказалась в лидерах антирейтинга.

Взяв за основу тезисы предвыборной программы социалистической партии «Справедливая Россия — за праду», председатель регионального отделения рассказал журналистам пути исправления ситуации в здравоохранении.

«Мы не раз обращали внимание общественности на то, что отдельные меры по улучшению контроля в системе обязательного медицинского страхования не смогут принципиально изменить качество и доступность здравоохранения для россиян. Поэтому первым делом следует упразднить систему ОМС с ее затратными страховщиками и перейти к прямому бюджетному финансированию отрасли и увеличить как минимум в два раза государственные расходы на здравоохранение, обеспечив равный доступ всех наших соотечественников к бесплатной и качественной медицинской помощи», — подчеркнул Виктор Леухин.

Кадровый голод, пожалуй, одна из самых больных проблем здравоохранения. К сожалению, несмотря на увеличение объемов подготовки в медицинских вузах, решить кадровый вопрос пока не представляется возможным. В Справедливой России считают, что эту проблему можно, если приравнять медицинских работников к государственным служащим.

Как заметил региональный партийный лидер, зарплаты врачей на одну ставку не должны быть меньше 200 процентов от средней зарплаты по региону, а зарплаты младшего и среднего медицинского персонала — не меньше 100 процентов.

Во-вторых, необходимо исключить региональное неравенство. А для этого следует ввести единую прозрачную систему оплаты труда, чтобы за одну и ту же работу медицинские работники получали одинаковые деньги во всех регионах. Необходимо также ввести мораторий на любую оптимизацию медицинских учреждений, которая, к сожалению, продолжается до сих пор.

Также региональная медицина должна стать конкурентоспособной.