Во дворах на улице Ярославской в Вологде уложат новый асфальт

В Вологде во дворах домов 17б, 19, 19а, 21а, 23а на улице Ярославской уложат новый асфальт, сообщает пресс-служба городской администрации.

Работы в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» выполняет компания «Магистраль».

«Все основные работы по благоустройству дворов завершены, кроме асфальтобетонного покрытия. Установлен бордюрный камень, сделано основание под асфальт из песка и щебня на тротуарах, завершается подготовка основания на проезжей части», — рассказал производитель работ компании «Магистраль» Александр Румянцев.

Ход работ проверил мэр Вологды Сергей Воропанов.

«В рамках программы „Формирование комфортной городской среды“ в этом году было запланировано отремонтировать 30 дворов. Уже закончили работы в 25 дворах. Еще в 4-х работает техника, один в ожидании начала ремонта. На эти работы было выделено 188 миллионов рублей из федерального, областного и городского бюджетов. Еще 58 млн рублей направлено на ремонт 9 дворовых территорий 2023 года, среди которых пять дворов на ул. Ярославской. Работы там уже идут, степень готовности достаточно высокая. Несмотря на то, что проект не раз обсуждался жителями в ходе работ, возникают предложения и замечания. Все они будут удовлетворены, и жители получат тот двор, который хотели бы видеть», — отметил мэр.

Одним из предложений, которые поступили уже после начала работ, стало расширение парковки у дома № 23а.

«Благоустройство дворовых территорий — один из наказов вологжан, которые включили в Народную программу партии „Единая Россия“. Как координатор проекта » Городская среда« я регулярно бываю на месте работ и общаюсь с вологжанами. Люди рады ремонту дворов раньше срока, но попросили подрядчика учесть несколько моментов, в частности, расширить парковку. Сегодня мы вместе с подрядчиком проанализировали возможности внесения изменений в проект», — рассказал заместитель председателя Законодательного собрания области, региональный координатор проекта «Городская среда» партии «Единая Россия» Роман Заварин.

По итогу встречи с мэром и общественниками было принято решение расширить парковочную зону рядом с одним из проездов и разделить тротуар и парковку зелёной зоной.

Отмечается, что в первый контракт на 2023 год вошли 9 дворов: кроме ремонтируемых сейчас территорий это дворы на Ярославской, 15, а также Пошехонском шоссе, 13, 15, 15а. Эти объекты будут сделаны в следующем сезоне.