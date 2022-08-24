Во дворах на улице Ярославской в Вологде уложат новый асфальт

24.08.2022 [Общество]

В Вологде во дворах домов 17б, 19, 19а, 21а, 23а на улице Ярославской уложат новый асфальт, сообщает пресс-служба городской администрации.

Работы в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» выполняет компания «Магистраль».

«Все основные работы по благоустройству дворов завершены, кроме асфальтобетонного покрытия. Установлен бордюрный камень, сделано основание под асфальт из песка и щебня на тротуарах, завершается подготовка основания на проезжей части», — рассказал производитель работ компании «Магистраль» Александр Румянцев.

Ход работ проверил мэр Вологды Сергей Воропанов.

«В рамках программы „Формирование комфортной городской среды“ в этом году было запланировано отремонтировать 30 дворов. Уже закончили работы в 25 дворах. Еще в 4-х работает техника, один в ожидании начала ремонта. На эти работы было выделено 188 миллионов рублей из федерального, областного и городского бюджетов. Еще 58 млн рублей направлено на ремонт 9 дворовых территорий 2023 года, среди которых пять дворов на ул. Ярославской. Работы там уже идут, степень готовности достаточно высокая. Несмотря на то, что проект не раз обсуждался жителями в ходе работ, возникают предложения и замечания. Все они будут удовлетворены, и жители получат тот двор, который хотели бы видеть», — отметил мэр.

Одним из предложений, которые поступили уже после начала работ, стало расширение парковки у дома № 23а.

«Благоустройство дворовых территорий — один из наказов вологжан, которые включили в Народную программу партии „Единая Россия“. Как координатор проекта » Городская среда« я регулярно бываю на месте работ и общаюсь с вологжанами. Люди рады ремонту дворов раньше срока, но попросили подрядчика учесть несколько моментов, в частности, расширить парковку. Сегодня мы вместе с подрядчиком проанализировали возможности внесения изменений в проект», — рассказал заместитель председателя Законодательного собрания области, региональный координатор проекта «Городская среда» партии «Единая Россия» Роман Заварин.

По итогу встречи с мэром и общественниками было принято решение расширить парковочную зону рядом с одним из проездов и разделить тротуар и парковку зелёной зоной.

Отмечается, что в первый контракт на 2023 год вошли 9 дворов: кроме ремонтируемых сейчас территорий это дворы на Ярославской, 15, а также Пошехонском шоссе, 13, 15, 15а. Эти объекты будут сделаны в следующем сезоне.

Тэги: ремонт, асфальт, дворы
фото пресс-службы администрации Вологды

ТОП НЕДЕЛИ

Фура на полном ходу протаранила несколько машин в Кирилловском районе Вологодской области 20 августа
Рекомендательный масочный режим вводится в общественных местах и в транспорте в Вологодской области с 18 августа
Вячеслав Позгалев сообщил о смерти своей супруги
В Вологде грузовик МАЗ провалился под асфальт
В обстоятельствах аварии в Кирилловском районе разбирается прокуратура
Шалга – исчезнувший край в Вологодской области
Администрация Череповецкого района выставила на торги Land Cruiser
В Вологде забор стройплощадки упал на женщину с ребёнком
В Шекснинском районе один человек погиб и двое, в том числе ребёнок, пострадали в ДТП
Житель Вологды отказался платить за случайно разбитые бутылки спиртного в магазине и устроил скандал

Похожие новости

В Вологодской областной больнице при ремонте затопило несколько помещений

Об аварийной ситуации сообщил главный врач ВОКБ Дмитрий Ваньков

1474
0

В Вологодской области к началу учебного года отремонтировали 18 школ

Работы были выполнены в рамках Народной программы

672
0

Ответ администрации горбольницы на замечания о недостатках в ремонте ФАПа возмутил жителей деревни под Череповцом

В поселке Домозёрово идет ремонт здания ФАПа. Местный житель обратил внимание на то, что подрядчик проложил канализационные трубы к колодцам, не сделав герметизацию 

799
0

В Вологде грузовик МАЗ провалился под асфальт

Инцидент произошёл на улице Архангельской днём 18 августа
 

2656
0

Потерпевших от действий ремонтника-мошенника ищут в Череповце

Мужчина брал предоплату за работу и скрывался с деньгами

1179
0

31 региональную дорогу отремонтируют до конца года в Вологодской области

Всего необходимо отремонтировать 280 километров дорог

784
0

Власти Великоустюгского района отчитались о ремонте Большевисткой школы

О том, что школе 1930-х годов постройки требуется ремонт NewsVo писал весной этого года

643
0

Документацию на проведение ремонтно-реставрационных работ дома помещика Пузан-Пузыревского подготовили в Вологде

Осенью планируется направить заявку на выделение федерального финансирования реставрации в рамках федеральной целевой программы

704
0

В Вологде завершены ремонтно-отделочные работы в новой модельной библиотеке

В библиотеке № 8, получившей статус модельной, сейчас проходит глобальная модернизация

913
0

Новое оборудование для пищеблока школы № 20 приобрели в Вологде

В этом году в трех школах Вологды проходит обновление пищеблоков – ремонт помещений и замена оборудования

1252
0

Улица Мира в Молочном отремонтирована

Дорога отремонтирована на основании обращений жителей Молочного

1090
0

Под вопросом своевременное включение горячей воды в Южном районе Вологды

Об этом сегодня в ходе эфира сообщил мэр Сергей Воропанов

3046
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Суд оштрафовал Юрия Шевчука из-за того, что его слова могли вызвать сомнения в целях спецоперации
Депутат Виктор Леухин заявил о необходимости повернуть здравоохранение лицом к людям
Во дворах на улице Ярославской в Вологде уложат новый асфальт
Волонтеры Крохино просят помощи в восстановлении архитектурной инсталляции на берегу Шексны
Картины более 100 художников представлены на выставке в Вологде
«Ночь кино» пройдет в Вологодской области 27 августа
В Вологде школьникам в возрасте до 15 лет будут продавать проездные без справки
 
19.08.2022 [Культура]

Шалга – исчезнувший край в Вологодской области

2228
0
24.08.2022 [БлогоVO]

Сколько мы ещё будем терпеть бездействие водоканала Череповецкого района?

105
0
22.08.2022 [Обзор Прессы]

Зоопарк Деда Мороза летом

360
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика