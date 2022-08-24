Волонтеры Крохино просят помощи в восстановлении архитектурной инсталляции на берегу Шексны

Волонтеры Крохино просят помощи, чтобы восстановить архитектурную инсталляцию на бергу Шексны с названием старинного посада.

В прошлом году активисты вычистили место под под будущую архитектурную 20-метровую инсталляцию.

«Мы мечтаем вернуть имя затопленному селу, а также привлечь внимание и поддержу храму-маяку. Трижды подавали эту идею на грант (ФПГ, ПФКИ), но нам каждый раз отказывали. Трудно сказать, привлечёт ли эта инсталляция новых помощников в проект, но мы очень на это надеемся», — пишут активисты.

Прошлой осенью ребята завершили работы по возведению сварного металлического каркаса буквенной инсталляции. А в этом сезоне начали обшивать его деревом.





Но для завершения работ с инсталляцией волонтерам необходимы дополнительные пиломатериалы — 10 куб. м. досок для сооружения пола площадки вокруг букв, где предусмотрены места для отдыха и небольшая сцена для выступлений, например, фольклорных коллективов.

«Этим летом 1 куб пиломатериалов стоит 18 тыс. руб. То есть, 180 тыс. руб. на доски и 20 тыс. руб. на транспортировку. Итого 200 тысяч рублей, которые нам нужно собрать до конца августа. Любое пожертвование поможет закрыть этот сбор: www.krokhino.ru/help, просим вашей поддержки», — заключают волонтеры.

Они также просят поддержки у всех, кто добирается в Крохино, чтобы сделать селфи на фоне этой инсталляции оставлять свои пожертвования, покупайть сувениры и открытки в кампусе. Всё это поможет закрыть нам этот сбор.