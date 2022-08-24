Вологодские школьники в сентябре смогут приобрести транспортную карту и проездной без обязательной справки из учебного заведения. Чтобы купить билет школьникам потребуется лишь свидетельство о рождении. Об этом сообщается на сайте ПАТП-1.
Карту можно приобрести в Информационно-справочном центре на Пушкинской, 15 за 200 рублей. Если карта уже имеется, то приобрести проездной можно будет во всех пунктах продаж. Акция не касается студентов. Им предъявить справку придется.
В Вологде школьникам в возрасте до 15 лет будут продавать проездные без справки
Вологодские школьники в сентябре смогут приобрести транспортную карту и проездной без обязательной справки из учебного заведения. Чтобы купить билет школьникам потребуется лишь свидетельство о рождении. Об этом сообщается на сайте ПАТП-1.
Похожие новости
Электронная «Забота» будет действовать и в автобусах частных перевозчиков Вологды
Ее обладателям необходимо предъявлять кондуктору чек о покупке карты
Проездные «Поддержка» и «Забота» будут действовать во всех автобусах Вологды
Нововведение вступает в силу с 28 декабря
К карте "Забота" в Вологде можно подключить безлимитный месячный проездной
Подключив к карте проездной, вологжане получат возможность не предъявлять документ, удостоверяющий личность, как это было раньше
Единый проездной «Забота» вновь появится в Вологде
Стоимость проездного определят на следующей неделе
На автобусы в Вологодский район введут проездной «Забота»
С 1 апреля 2015 года в действие будет введен внутрирайонный проездной билет стоимостью 900 рублей для жителей Вологодского района и города Вологды
Вологодские пенсионеры могут купить проездной "Забота" на октябрь за 400 рублей
Проездной «Забота - Город» за 400 рублей будет распространяться на маршруты ПАТП-1 и «Вологдаэлектротранса», действующие в пределах городской черты
Прокуратура Вологды разбиралась в спорах между ПАТП и частными перевозчиками
Результат: сейчас принимаются меры по взысканию дебиторской задолженности с ПАТП-1
Администрация Вологды: Проездной «Поддержка» будет недействителен
В Вологде продолжается непонятная ситуация с проездными «Поддержка», которые сейчас бесплатно выдает на май пенсионерам некоммерческое партнерство «Перевозчики пассажиров г. Вологда».
В Вологде пенсионерам бесплатно выдают проездные на май
Такую акцию устроило к Дню победы некоммерческое партнерство «Перевозчики пассажиров г. Вологда».