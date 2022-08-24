В Вологде школьникам в возрасте до 15 лет будут продавать проездные без справки

24.08.2022 [Общество]

Вологодские школьники в сентябре смогут приобрести транспортную карту и проездной без обязательной справки из учебного заведения. Чтобы купить билет школьникам потребуется лишь свидетельство о рождении. Об этом сообщается на сайте ПАТП-1.

Карту можно приобрести в Информационно-справочном центре на Пушкинской, 15 за 200 рублей. Если карта уже имеется, то приобрести проездной можно будет во всех пунктах продаж. Акция не касается студентов. Им предъявить справку придется. 

Тэги: проездной

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