В Вологде школьникам в возрасте до 15 лет будут продавать проездные без справки

Вологодские школьники в сентябре смогут приобрести транспортную карту и проездной без обязательной справки из учебного заведения. Чтобы купить билет школьникам потребуется лишь свидетельство о рождении. Об этом сообщается на сайте ПАТП-1.



Карту можно приобрести в Информационно-справочном центре на Пушкинской, 15 за 200 рублей. Если карта уже имеется, то приобрести проездной можно будет во всех пунктах продаж. Акция не касается студентов. Им предъявить справку придется.