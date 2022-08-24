Тактильная выставка «Почувствуй себя археологом» работает в библиотеке для слепых в Вологде.

В экспозицию вошли находки археологов, предоставленные Вологодским музеем-заповедником.

– Выставка рассказывает о раскопках на территории города Вологды и области, о предметах каменного век, о предметах железного века, о том, что в Вологодской области работало 100 различных видов кузнецов: гвоздари, оружейники, сковородники и другие, – говорится в анонсе мероприятия.

Здесь также представлены кусочки древних керамических сосудов, берестяная грамота с железным писалом и огниво.

Посетители смогут в прямом смысле прикоснуться к истории: потрогать берестяной поплавок 19-го века, изразцы, изделия из металла прошлых столетий, керамику, созданную до нашей эры, а также скребки и заготовки орудий каменного века.

Стенды с экспонатами имеют описание шрифтом Брайля, а некоторые дополнены рельефно-графическими изображениями.

Посетить выставку можно до 3 октября в Вологодской областной специальной библиотеке для слепых по адресу: Вологда, ул. Чернышевского, 78, с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00.

Вход свободный.

Возрастные ограничения: (6+).