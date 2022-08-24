В Вологодской области зафиксировано снижение объемов производства в большинстве отраслей

Вологдастат опубликовал данные о промышленном производстве в регионе. С января по июль 2022 падение объемов производства замечено в большинстве отраслей в сравнении с тем же периодом прошлого года.

Так производство свинины упало почти на 20%, говядины на 11%, колбасных изделий на 15%, переработка рыбы сократилась на 13%, производство молока и хлеба снизилось на 5-6%. Объем производства вырос только у масла, кондитерских изделий и комбикорма. Он составил от 5 до 26%.

Снизилось производство непищевой продукции. Особенно сильно это коснулось леса и металла. Так объем производства лесоматериалов, продольно распиленных или расколотых, разделенных на слои или лущеных, толщиной более 6 мм упал на 6%, фанеры на 17%, древесных плит на 11%, бумаги на 14%, пластмассы на 12%, проката готового на 16%, стальных труб и профилей на 27%, подшипников на 10%, мебели на 8%.

Выросло производство электроэнергии почти на 40%, кирпича на 30%, спичек на 10% и удобрений на 5%.