В здание администрации Орловской области прилетели две бутылки с зажигательной смесью

24.08.2022 [Происшествия]

В Орловской области неизвестный бросил в здании областной администрации две бутылки с зажигательной смесью. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава региона Андрей Клычков.

«Если кто-то решил так отметить день независимости Украины, то говорю еще раз — мы как помогали нашей армии, участвующей в спецоперации, так и продолжим помогать. Как помогали беженцам из Донбасса, так и продолжим помогать. В остальном — разберутся правоохранительные органы», — прокомментировал ситуацию Клычков. 

Он уточнил, что пожар был быстро потушен, один человек пострадал. 

Тэги: военная спецоперация

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