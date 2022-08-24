В здание администрации Орловской области прилетели две бутылки с зажигательной смесью

В Орловской области неизвестный бросил в здании областной администрации две бутылки с зажигательной смесью. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава региона Андрей Клычков.

«Если кто-то решил так отметить день независимости Украины, то говорю еще раз — мы как помогали нашей армии, участвующей в спецоперации, так и продолжим помогать. Как помогали беженцам из Донбасса, так и продолжим помогать. В остальном — разберутся правоохранительные органы», — прокомментировал ситуацию Клычков.

Он уточнил, что пожар был быстро потушен, один человек пострадал.