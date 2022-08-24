Вологодский многопрофильный лицей вошел в рейтинг лучших школ России

24.08.2022 [Общество]

Вологодский многопрофильный лицей попал в рейтинг лучших школ России. В Рейтинг лучших школ по конкурентоспособности выпускников вошли школы, чьи выпускники наиболее успешно поступают в лучшие вузы России из рейтинга RAEX. Число позиций в рейтинге в этом году было увеличено со ста до двухсот. 

Первое место занял СУНЦ МГУ, на второе с четвертого поднялся Физтех-лицей им. П.Л. Капицы, третью строчку вернул себе челябинский Физико-Математический лицей № 31. В пятерку также вошли столичный лицей «Вторая школа» и Университетская гимназия МГУ.

Всего в рейтинг включены учебные заведения из 38 регионов РФ. Почти треть участников – 64 из 200 – расположена в Москве. 26 школ находятся в Московской области, 18 – в Санкт-Петербург, 12 – в Татарстане и 10 – в Свердловской области.

Вологодский лицей занял сороковую строчку рейтинга, набрав 52.213 балла. 

Наряду с рейтингами по конкурентоспособности агентство RAEX также составило списки школ, готовящих наибольшее количество абитуриентов для ведущих университетов в абсолютном выражении. Эти списки формируются без поправки на численность выпускных классов и отражают вклад школ в качественную подготовку абитуриентов. Опубликован общенациональный перечень (300 позиций), а также лидеры по федеральным округам (20 позиций) и 85 регионам России (от 5 до 50 позиций).

Тэги: школы

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