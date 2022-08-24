В Вологде задержали девушку с крупной партией наркотиков

24.08.2022 [Происшествия]

В Вологде полицейские при силовой поддержке спецподразделения «Гром» на улице Товарной задержали 20-летнюю девушку с крупной партией наркотиков.

«Во время личного досмотра и осмотра квартиры, где проживает задержанная, полицейские обнаружили и изъяли 28 свертков с неизвестным содержимым, перемотанных черной изолентой. Также оперативники установили места тайников-закладок и изъяли еще 6 свертков с неизвестным веществом», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Экспертиза показала, что изъятое — синтетический наркотик общим весом более 45 граммов. Задержанная пояснила, что собиралась сбыть вещество.

По факту покушения на незаконный сбыт наркотиков возбуждено уголовное дело. Подозреваемой грозит до 20 лет лишения свободы и до миллиона рублей штрафа. Сейчас она находится под подпиской о невыезде.

Тэги: наркотики, задержание, уголовное дело
фото пресс-службы УМВД РФ по Вологодской области

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