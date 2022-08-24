В Кадуйском районе ликвидируют незаконную свалку в лесу

24.08.2022 [Общество]

В Кадуйском районе ликвидируют несанкционированную свалку в лесу. Факт хранения отходов выявила Череповецкая межрайонная прокуратура.

«В ходе проверки была обнаружена несанкционированная свалка отходов объемом 10,52 кубометров», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Ведомство потребовало департамент лесного комплекса Вологодской области ликвидировать свалку, но требование было оставлено без внимания, и прокуратура обратилась в суд. Представитель ответчика не признал иск, пояснив, что у департамента нет полномочий по ликвидации свалок, но суд встал на сторону прокуратуры и обязал департамент убрать свалку в течение 12 месяцев.

Тэги: свалка, мусор, лес, нарушение, прокуратура, иск, суд

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