В Устюженском районе появится сосновая плантация

24.08.2022 [Общество]

В Устюженском районе высадят сосновую плантацию площадью более 5 га. Там посадят саженцы из черенков, взятых от высокопродуктивных деревьев, поэтому их семена будут обладать улучшенными наследственными свойствами. Такой посадочный материал используют для восстановления лесов региона.

Решение о создании лесосеменной плантации приняли в департаменте лесного комплекса Вологодской области. Средства на эти цели направят из регионального бюджета в рамках госпрограммы «Развитие лесного комплекса Вологодской области на 2021–2025 годы». Ведомство уже подготовило государственное задание на проведение работ, которые будет выполнять Устюженский лесхоз — филиал САУ лесного хозяйства ВО «Вологдалесхоз». Первый этап, включающий подготовку участка лесного фонда под создание будущей плантации, запланирован на второе полугодие 2022 года.

«Создание лесосеменных плантаций и развитие системы лесного семеноводства обеспечит эффективность реализации регионального проекта „Сохранение лесов“ национального проекта „Экология“. Эти мероприятия направлены на увеличение запаса семян лесных растений, количества выращенного посадочного материала и площади лесовосстановления», — говорит начальник Департамента лесного комплекса области Роман Марков.

Лесосеменные плантации занимают в Вологодской области 184,6 га. 

Тэги: сосны, семена

ТОП НЕДЕЛИ

Фура на полном ходу протаранила несколько машин в Кирилловском районе Вологодской области 20 августа
Рекомендательный масочный режим вводится в общественных местах и в транспорте в Вологодской области с 18 августа
Вячеслав Позгалев сообщил о смерти своей супруги
В Вологде грузовик МАЗ провалился под асфальт
В обстоятельствах аварии в Кирилловском районе разбирается прокуратура
Шалга – исчезнувший край в Вологодской области
Жители Вологды предлагают убрать с площади Революции крест, «зуб», установить фонтан и амфитеатр, а также поменять название площади
Администрация Череповецкого района выставила на торги Land Cruiser
В Вологде забор стройплощадки упал на женщину с ребёнком
Житель Вологды отказался платить за случайно разбитые бутылки спиртного в магазине и устроил скандал

Похожие новости

Тарножане могут потерять старейшее дерево в районе

На старейшей сосне Тарногского района «Красаве», которая растет рядом с деревней Веригино, остались только сухие ветви. 

2989
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Вологодским предпринимателям предлагают получить субсидию на рекламу
В Кадуйском районе ликвидируют незаконную свалку в лесу
В Устюженском районе появится сосновая плантация
В Соколе на территорию больницы зашли кабаны
Бюст первого командующего Северным флотом установили в селе Новленское
Segezha Group поддержит лучших студентов лесных специальностей
В Череповце мужчина утонул в реке во время купания
 
19.08.2022 [Культура]

Шалга – исчезнувший край в Вологодской области

2166
0
23.08.2022 [БлогоVO]

Встретились как-то в лесу два медведя…

331
0
22.08.2022 [Обзор Прессы]

Зоопарк Деда Мороза летом

340
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика