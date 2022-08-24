В Устюженском районе появится сосновая плантация

В Устюженском районе высадят сосновую плантацию площадью более 5 га. Там посадят саженцы из черенков, взятых от высокопродуктивных деревьев, поэтому их семена будут обладать улучшенными наследственными свойствами. Такой посадочный материал используют для восстановления лесов региона.

Решение о создании лесосеменной плантации приняли в департаменте лесного комплекса Вологодской области. Средства на эти цели направят из регионального бюджета в рамках госпрограммы «Развитие лесного комплекса Вологодской области на 2021–2025 годы». Ведомство уже подготовило государственное задание на проведение работ, которые будет выполнять Устюженский лесхоз — филиал САУ лесного хозяйства ВО «Вологдалесхоз». Первый этап, включающий подготовку участка лесного фонда под создание будущей плантации, запланирован на второе полугодие 2022 года.

«Создание лесосеменных плантаций и развитие системы лесного семеноводства обеспечит эффективность реализации регионального проекта „Сохранение лесов“ национального проекта „Экология“. Эти мероприятия направлены на увеличение запаса семян лесных растений, количества выращенного посадочного материала и площади лесовосстановления», — говорит начальник Департамента лесного комплекса области Роман Марков.

Лесосеменные плантации занимают в Вологодской области 184,6 га.