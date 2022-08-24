Бюст первого командующего Северным флотом установили в селе Новленское

24.08.2022 [Общество]

Бюст первого командующего Северным флотом Константина Душенова установили в селе Новленское 23 августа.

Памятник изготовило Российское военно-историческим общество при поддержке губернатора Олега Кувшинникова.

– Константин Душенов родился 9 августа 1895 года в селе Ивановское Вологодской области. На флоте с 1915 года, начинал службу матросом на крейсере «Аврора». В мае 1917 года избран секретарем судового комитета крейсера, доставлял арестованных министров Временного правительства в Петропавловскую крепость. В 1928 году окончил Военно-морскую академию, в 1930 году назначен ее начальником и комиссаром. В ноябре 1930 года назначен начальником штаба Морских сил Черного моря, в марте 1935 – командующим Северной военной флотилией, в 1937, после ее переформирования – командующим Северным флотом. 22 мая 1938 был арестован, в феврале 1940 года приговорен к смертной казни за принадлежность к «военно-фашистскому заговору», расстрелян. В 1955 году реабилитирован. Флагман 1 ранга, награжден орденами Красного Знамени и Красной Звезды, – сообщает вологодское отделение РВИО.

В торжественной церемонии открытия бюста приняли участие замгубернатора Евгений Богомазов, председатель Регионального отделения РВИО в Вологодской области Александр Метелкин, глава Вологодского муниципального района Сергей Жестянников, представители Вологодского морского собрания, члены РВИО и Общественной палаты Вологодской области, а также школьники и Вологодского района жители района.

Тэги: бюст, памятник, открытие

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