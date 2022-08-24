В ДТП на Архангельском мосту в Череповце пострадал несовершеннолетний

24.08.2022 [Происшествия]

Вечером 21 августа в Вологодскую областную детскую больницу № 2 обратился за помощью молодой человек 2004 года рождения. Подростку было назначено амбулаторное лечение. Оказалось, что он пострадал в аварии на новом Архангельском мосту.

В ходе проведенной проверки было установлено, что утром в этот же день на Архангельском мосту столкнулись Ниссан Алмера и Рено Флюенс.. В момент ДТП несовершеннолетний находился в автомобиле Ниссан, изначально от медицинской помощи отказался, но обратился впоследствии.

Тэги: архангельский мост, ДТП
Фото УМВД по Вологодской области

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