Более двухсот заявок поступило на премию города «Вологда для молодежи 3.0»

23.08.2022 [Общество]

В Вологде завершен прием заявок на ежегодную городскую молодежную премию. 22 августа дан старт зрительскому голосованию. Отдать голос за номинанта можно по ссылке на сайте «Вологда.рф». Городская премия «Вологда для молодежи» проходит в Вологде по инициативе мэра города Сергея Воропанова. Организатором выступает молодежный центр «ГОР.СОМ35» при поддержке администрации города Вологды.

В премии открыто девять номинаций: »#МЫВМЕСТЕ», «Лидер молодежного самоуправления», »#КОМАНДАМЕЧТЫ», «Голос молодежи», «ЭкоИнициатива», «Наставник года», «Лучший специалист по работе с молодежью», «Арт-профи», «Событие года». Все категории отражают различные направления молодежной политики в Вологде.

«Премия «Вологда для молодежи» проходит в областной столице третий год. Целью конкурса является поддержка инициативной молодежи, их лидерских качеств, а также проектов, которые они реализуют на благо нашего города. В этом году на премию заявилось более 200 участников, из них 25 человек решили попробовать свои силы в номинации «Доброволец года», пользуются популярностью и такие номинации как «Лидер студенческого самоуправления», «Арт-профи», «Команда мечты» и «Событие года». В каждой из них более 20 участников.На данный момент мы запустили первый этап конкурса — зрительское голосование. В первую очередь это поддержка участника своей командой, близкими по духу и идеям. Хочу подчеркнуть, что голосование ни в коем случае не определяет победителя Премии, но дает дополнительные баллы участникам, набравшим больше всехлайков», — рассказала директор МБУ «Молодежный центр «ГОР.СОМ 35 «Яна Филиппова.

Зрительское голосование завершится 28 августа. С 31 августа по 10 сентября начнется очный этап. Ребята будут выполнять индивидуальные задания, соответствующие тематике номинаций. За каждой категорией будет закреплен куратор — специалист в своей области, который будет направлять ребят, консультировать с выполнением заданий.За призы поборются волонтеры, лидеры школьного и студенческого самоуправления, работающая молодежь, коллективы пресс-центров учебных заведений, творческие и спортивные объединения, экологические отряды, педагоги и вожатые.Комиссия составит рейтинг претендентов, по его результатам определят победителя в каждой номинации. Ребят наградят дипломами и ценными подарками, победителям достанется денежное вознаграждение.

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