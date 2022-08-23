Школьники некоторых районов Вологодской области могут бесплатно отправиться в путешествие по региону

Ученики 5-9 классов Сокольского, Грязовецкого, Усть-Кубинского и Кирилловского районов Вологодской области могут бесплатно отправиться в путешествие по своему региону. Эти районы вошли в число пилотных по программе бесплатные туры для школьников в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Сообщается, что школьники из этих районов могут получить социальные сертификаты на путешествие по области продолжительностью не менее 24 часов, с проживанием в отеле от 3 «звезд» и посещением не менее четырех экскурсий и/или мастер-классов, а также других культурно-познавательных мероприятий.

Номинал такого сертификата – 7 000 рублей. Его нельзя обменять на деньги. Один школьник может получить только один социальный сертификат.

– Прием заявлений на получение социальных сертификатов на путешествия начался 22 августа. Сертификат может получить родитель или законный представитель ребенка, заполнив заявление на региональном портале http://gosuslugi35.ru, – сообщается на странице туристско-информационного центра Вологодской области.

На сайте Госуслуг в разделе «Онлайн-сервисы» нужно выбрать сервис «Выдача социального сертификата в сфере туризма Вологодской области». Затем заполнить поля электронного заявления и прикрепить документы, необходимые для выдачи сертификата. Проверив корректность заполненных данных, нажать кнопку «Отправить». Информацию о ходе предоставления социального сертификата можно отслеживать во вкладке «Мои заявления». Подавать заявку могут только жители вышеуказанных пилотных районов – Сокольского, Грязовецкого, Усть-Кубинского и Кирилловского.

В течение 30 дней со дня получения социального сертификата необходимо выбрать тур из перечня, предложенного исполнителями государственной услуги для школьников и заключить договор с туроператором.

Сообщается, что в реестр исполнителей государственной услуги вошли турагентство «Белка-тур», туристическая компания «Пилигрим», «Клуб путешествий «ВАЛЕНТА», туристическая фирма «ПАРДУС», туристическая компания «Перекресток», «Хоум и Тревел» (ТА «Сказка-тур).