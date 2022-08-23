Лекция «Кто живет в реке Содеме» пройдет в Вологде 25 августа

23.08.2022 [Общество]

Лекция «Гидробионты реки Содемы или кто живет в реке» пройдет в Вологодском музее-заповеднике 25 августа.

Это уже третья лекция на площадке выставки «Малая река большого города». Прочтет ее старший научный сотрудник Вологодского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии, кандидат биологических наук Екатерина Лобуничева.

– Вы получите ответы на самые актуальные вопросы: кто живет в реке Содеме, как можно судить об экологическом состоянии различных частей реки изучая гидробионтов; какие рыбы обитают в Содеме; почему река «цветет» и что это значит для исследователя; может ли река самоочиститься, – говорится в анонсе мероприятия.

Сообщается, что лекция будет интересна всем, кто интересуется историей Вологды и ее малой реки, а также вопросами экологии и охраны окружающей среды.

Начало лекции 25 августа в 16:00 в Вологодском государственном музее-заповеднике, который находится на территории Вологодского кремля.

Вход свободный.

Возрастные ограничения: (12+).
 

Тэги: лекция, Золотуха

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