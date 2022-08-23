Регоператор получил предупреждение от прокуратуры за срыв сроков вывоза мусора

23.08.2022 [Общество]

Регоператора западной зоны Вологодской области — ООО «Чистый след» привлекли к административной ответственности за нарушение сроков вывоза мусора в Кирилловском районе.

Одна из жительниц района пожаловалась в прокуратуру на то, что мусор из населённого пункта, где она проживает, вывозят нерегулярно. Районная прокуратура провела проверку и установила, что регоператор действительно нарушил сроки вывоза мусора в мае 2022 года.

Прокуратура внесла представление об устранении нарушений в адрес «Чистого следа». Ответственное должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности, а дело об административном правонарушении по факту нарушения СанПиН передали в Роспотребнадзор.

Ведомство назначило регоператору наказание в виде предупреждения, сообщает пресс-служба прокуратуры Вологодской области.

Тэги: регоператор, Чистый след, нарушение, вывоз мусора, предупреждение

ТОП НЕДЕЛИ

Фура на полном ходу протаранила несколько машин в Кирилловском районе Вологодской области 20 августа
Рекомендательный масочный режим вводится в общественных местах и в транспорте в Вологодской области с 18 августа
Вячеслав Позгалев сообщил о смерти своей супруги
В Вологде грузовик МАЗ провалился под асфальт
В обстоятельствах аварии в Кирилловском районе разбирается прокуратура
Шалга – исчезнувший край в Вологодской области
Жители Вологды предлагают убрать с площади Революции крест, «зуб», установить фонтан и амфитеатр, а также поменять название площади
Администрация Череповецкого района выставила на торги Land Cruiser
В Вологде забор стройплощадки упал на женщину с ребёнком
Житель Вологды отказался платить за случайно разбитые бутылки спиртного в магазине и устроил скандал

Похожие новости

Вологодское УФАС возбудило дело в отношении «Аквалайна»

В УФАС поступили заявления на регоператора о нарушении антикоррупционного законодательства    

1632
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Школьники некоторых районов Вологодской области могут бесплатно отправиться в путешествие по региону
Лекция «Кто живет в реке Содеме» пройдет в Вологде 25 августа
Регоператор получил предупреждение от прокуратуры за срыв сроков вывоза мусора
Дом «Севтранлеса» на Зосимовской, 54 в Вологде начали готовить к восстановительным работам
Олег Кувшинников попал в санкционный список Канады
Хоккейный клуб «Северсталь» подписал контракт с Николаем Демидовым
Житель Череповца без прав сел за руль, чтобы принять участие в открытии нового моста
 
19.08.2022 [Культура]

Шалга – исчезнувший край в Вологодской области

2038
0
23.08.2022 [БлогоVO]

В Евковском парке на пруду большое количество мертвых уток

121
0
22.08.2022 [Обзор Прессы]

Зоопарк Деда Мороза летом

292
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика