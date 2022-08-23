Регоператор получил предупреждение от прокуратуры за срыв сроков вывоза мусора

Регоператора западной зоны Вологодской области — ООО «Чистый след» привлекли к административной ответственности за нарушение сроков вывоза мусора в Кирилловском районе.

Одна из жительниц района пожаловалась в прокуратуру на то, что мусор из населённого пункта, где она проживает, вывозят нерегулярно. Районная прокуратура провела проверку и установила, что регоператор действительно нарушил сроки вывоза мусора в мае 2022 года.

Прокуратура внесла представление об устранении нарушений в адрес «Чистого следа». Ответственное должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности, а дело об административном правонарушении по факту нарушения СанПиН передали в Роспотребнадзор.

Ведомство назначило регоператору наказание в виде предупреждения, сообщает пресс-служба прокуратуры Вологодской области.