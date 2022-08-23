Хоккейный клуб «Северсталь» подписал контракт с Николаем Демидовым.
Предыдущим местом работы 26-летнего защитника были новосибирская «Сибирь» и нижегородское «Торпедо». В сезоне 2021/22 Демидов в сумме провел 31 матч, в которых набрал 4 очка по системе гол+пас (2+2), при показателе показателе полезности «-2».
Между тем подопечные Андрея Разина сегодня стартуют на предсезонном турнире «Кубок Н. Г. Пучкова». Для «Северстали» это будет последняя проба сил перед началом Регулярного чемпионата КХЛ. Этим вечером «желто-черные» сыграют против хозяев турнира, СКА из Санкт-Петербурга. Завтра матч с ХК «Сочи», 26 августа против омского «Авангарда» и 27-го — «Сибири».
Хоккейный клуб «Северсталь» подписал контракт с Николаем Демидовым
Хоккейный клуб «Северсталь» подписал контракт с Николаем Демидовым.
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