Житель Череповца без прав сел за руль, чтобы принять участие в открытии нового моста

23.08.2022 [Общество]

Житель Череповца вечером 9 августа сел за руль, не имея прав. В Зашекснинском районе города его задержали сотрудники ДПС. Они  остановили автомобиль «BMW» под управлением местного жителя. Патруль быстро установил, что мужчина не имеет прав. 

Свой поступок череповчанин решил оправдать тем, что он принимает участие в мероприятиях, посвящённых открытию нового моста, почему и возникла необходимость сесть за руль.

Мировой судья Вологодской области по судебному участку № 15 признал водителя виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.12.7 КоАП РФ, и назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 30000 рублей.

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