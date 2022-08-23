Литературный семинар молодых авторов пройдет в Вологде в октябре

23.08.2022 [Культура]

Седьмой литературный семинар молодых авторов пройдет в Вологде 20-21 октября в рамках Всероссийских Беловских чтений.

– Принимаются стихи и проза от авторов от 15 до 35 лет. Работы участников оценивают известные писатели и журналисты, авторы лучших текстов приглашаются для очного обсуждения, их работы публикуются в сборнике. Заявки принимаются по 31 августа, – сообщают организаторы мероприятия – Центр писателя В.И. Белова.

В этом году на семинар уже прислали свои заявки молодые литераторы из Ростова-на-Дону, Челябинска, Москвы и Московской области, Ленинградской области. Поступают заявки и с Вологодчины. Работы прислали участники от 20 до 35 лет.

– «Семинаристов» волнуют самые разные темы: взаимодействие человека и природы, связь личности с поколениями предков, национальный русский характер, влияние высоких технологий на внутренний мир человека, – сообщают организаторы.

По вопросам участия можно обратиться Центра писателя В.И. Белова по телефонам: 8 (8172) 51-50-10, 8 (8172) 53-30-80 или в группе Литературного семинара в социальной сети.

Тэги: литераторы, семинары, Василий Белов

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