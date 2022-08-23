В архиве Варлама Шаламова обнаружены ранее неизвестные стихи к Анне Ахматовой. Об этом рассказывает сайт shalamov.ru.

– Читатели (сайта shalamov.ru – ред.) уже познакомились с черновиком стихотворения Варлама Шаламова, посвященного Анне Ахматовой. Черновик относится к 1957 году, когда Шаламов еще не встречался с великой поэтессой, и запечатлел ее такой, какой рисовало его воображение. В дальнейшем, после встреч с Анной Ахматовой в середине 1960-х годов и других событий, связанных с ее судьбой, он посвятил ей еще четыре стихотворения. Они обнаружены недавно в архиве писателя, – сообщают авторы сайта.

Также говорится, что в отличие от «Стихов к Пастернаку» эти стихотворения формально в цикл не объединены и не имеют общего заглавия. Однако на обложках тонких тетрадей, где хранятся их черновые автографы и беловая машинопись, написано «Ахматова (стихи)», что указывает на то, что Шаламов рассматривал свои стихи из этих тетрадей, посвященные Ахматовой, как единое целое. Об этом же свидетельствует и цифра «1», поставленная перед стихотворением «Как кощунственных строк…». Остальные стихи не пронумерованы.

Порядок стихотворений в реконструируемом цикле шаламоведы восстанавливают по хронологии событий, которые отражены в каждом из текстов.

– Начальное стихотворение связано, вероятно, с первой короткой встречей Шаламова со своей великой современницей, состоявшейся в Москве в конце декабря 1964 года. К этой встрече Шаламов готовился с большими надеждами, предполагая обсудить с Ахматовой весь круг литературных проблем современности. Заготовленные им вопросы сохранились в тетради. Однако Ахматова не была готова к такому разговору — очевидно, из-за болезни и усталости (ей в ту пору было уже 75 лет, и она только что вернулась из Италии). После короткой беседы Шаламов и Ахматова подарили друг другу книги своих стихов. В следующем стихотворении запечатлен визит Шаламова в Боткинскую больницу в начале 1966 года. («Как к раковой больной...», № 2), далее — прощание с умершей Ахматовой в морге больницы имени Склифософского в Москве 9 марта 1966 года («Труп еще называется телом...», № 3) и итоговый «реквием» («Тело ноет знакомой болью...», № 4), – поясняют шаламоведы.

Также приводится запись Шаламова из той же тетради:

«Что я считаю самым важным в наследии Ахматовой? Это великий нравственный пример верности своим поэтическим идеалам, своим художественным принципам».

В эссе 1970-х годов «Ахматова» Шаламов особо подчеркивал, что Ахматова «была ревностной сторонницей классических русских размеров стиха, канонических размеров, прекрасно понимая всю бесконечную силу, бесконечное разнообразие, безграничную возможность русского классического стиха. В этом Ахматова — тоже пример бескомпромиссности».

Далее приводятся два первых стихотворения цикла. Ознакомиться с ними можно по ссылке. Также сообщается, что еще два стихотворения будут опубликованы в следующем обновлении сайта.