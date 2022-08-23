Помощь для погорельца из Усть-Кубинского района собирают в Вологде

23.08.2022 [Общество]

Помощь для погорельца из Усть-Кубинского района собирают в волонтеры вологодского социального, экологического и благотворительного проекта «КругОвороТ».

– Ивану Федоровичу 68 лет, он живет в Усть-Кубинском районе. В августе этого года в дом пришла беда – случился пожар. Огонь забрал все, что было нажито за жизнь: дом, баню, хозяйственные постройки. Ничего не удалось спасти, сгорели личные вещи и документы. Больше у пожилого человека ничего нет, – говорят волонтеры «КругОвороТа».

Сейчас они собирают для Ивана Федоровича: 

  • мужскую одежду 50 размера;
  • мужскую обувь 40 размера;
  • постельные принадлежности и домашний текстиль: матрац, одеяло, подушку, белье, плед или покрывало, занавески, полотенца;
  • бытовую техника и кухонную утварь: электрическую плитку, стиральную машину типа «малютка», посуду: кастрюлю, сковородку, электрический чайник, тарелки, чашки, вилки, ложки и пр.;
  • бытовую химию и средства личной гигиены;
  • продукты питания.

Передать помощь можно в пункты приема «КругОвороТа» по адресам в Вологде:

  1. ул. Ленинградская, 150 - благотворительный магазин «КругОвороТ» (вход рядом с магазином «Све спорт») по будням с 10:00 до 17:30, суббота с 10:00 до 13:00 часов.
  2. Зосимовская, 17 – Центр выдачи «КругОвороТ»: по субботам с 9:00 до 11:00 часов.

Дополнительную информацию можно уточнить по телефону: 8 981-442-12-08 или в группе благотворительного проекта в социальной сети.

Тэги: благотворительность, сборы

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