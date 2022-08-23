В Череповце введен дизайн-код для торговых павильонов

В Череповце введен единый дизайн-код для павильонов и палаток. Об этом сообщил мэр Череповца Вадим Германов.

Сейчас в Череповце насчитывается 134 нестационарных торговых объекта. Управление архитектуры Череповца разработало требования к внешнему виду палаток и павильонов.

«Главное — внешняя отделка должна выполняться с использованием деревянных ламелей, либо металлических панелей под дерево. Отдельное место в требованиях отведено вывеске. Это должны быть объемные световые буквы. О том, чтобы укутать павильон баннером даже речи не идет», — комментирует мэр.

Правила касаются как новых, так и уже существующих павильонов. Предприниматели должны привести в порядок свои торговые точки конца 2023 года. Однако, уже 100 павильонов соответствуют новым требованиям. 17 должны привести свои торговые точки в соответствие с правилами до конца этого года, еще 17 — до конца следующего.