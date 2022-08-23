В Вологодской области на 46% увеличилось заболеваемость коронавирусной инфекцией

23.08.2022 [Общество]

В Вологодской области продолжает расти заболеваемость коронавирусной инфекцией. На прошлой неделе количество  случаев регистрации пациентов с коронавирусной инфекцией выросло на 46%.

«На протяжении последних недель коэффициент распространения инфекции  в области  стабильно выше единицы, и сегодня он составляет 1.45», -  сообщил начальник Департамента здравоохранения Алексей Плотников во время визита в Вологодскую областную инфекционную больницу. 

Андрей Плотников посетил «красную зону»,  где оказывают помощь пациентам с коронавирусной и другими инфекциями. Большинство в отделении - это дети. На 20 койках лечение проходят 14 пациентов. Самому младшему – 24 дня.

Течение коронавирусной инфекции в этом сезоне такое же, как было весной: высокая температура, головная боль, возможна рвота и минимальные катаральные явления – насморк, кашель.  Болезнь достаточно хорошо поддается лечению. Случаи пневмонии – единичные.

«Параллельно с увеличением роста числа новых больных мы видим и увеличение пациентов, нуждающихся в госпитализации, и поэтапно расширяем коечный фонд для того, чтобы обеспечить необходимой стационарной помощью всех нуждающихся. Сейчас инфекция достаточно свободно распространяется в обществе. Никто из родителей, с которым я сегодня пообщался в больнице, не смог ответить, где заразился ребенок», - рассказал Алексей Плотников.

Довольно часто в «красную зону» инфекционной больницы госпитализирует детей, приехавших вместе с родителями с отдыха. Врачи диагностируют у них не только ковид, но и другие заболевания. Медики рекомендуют соблюдать социальную дистанцию, мыть овощи, фрукты, не посещать места скопления людей и вакцинироваться. Также лучше воздержаться после приезда с мест отдыха от посещения пожилых родственников, которые находятся в группе риска. 

За  прошедшую неделю в регионе зарегистрировано 753 случая COVID-19, в том числе 100 случаев среди детей, что выше уровня предыдущей недели, когда зафиксировали 528 случаев, в том числе 46 – среди детей. На госпитализации более 150 человек.

Тэги: коронавирус, пандемия

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