В Вологде будут судить начальницу почтамта, укравшую почти миллион рублей

23.08.2022 [Происшествия]

В Вологде перед судом предстанет бывший начальник одного из подразделений почтамта в Вологде.

Следственными органами СУ СК России по Вологодской области завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летней женщины, которая обвиняется в хищении чужого имущества.

По версии следствия, женщина, занимая должность начальника одного из подразделений почтамта в областном центре, в марте 2022 года, используя свое служебное положение, похитила на рабочем месте деньги, в том числе предназначенные для выплат пенсий и пособий. Общая сумма похищенных денег превысила  970 тысяч рублей. Деньгами женщина распорядилась по своему усмотрению. Недостача была выявлена в ходе ведомственной ревизии.

В ходе следствия на имущество обвиняемой в виде движимого имущества и денежных средств наложен арест в сумме порядка 70 тысяч  рублей. Оперативное сопровождение уголовного дела осуществлялось сотрудниками ОЭБиПК УМВД России по г. Вологде.

Собранные следствием доказательства признаны прокурором достаточными для утверждения обвинительного заключения и направления уголовного дела в суд для рассмотрения по существу.

Тэги: деньги, кража, почта

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