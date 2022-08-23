В Вологде троллейбус врезался в грузовик

23.08.2022 [Происшествия]

В Вологде троллейбус врезался в грузовик прямо в центре города. ДТП попало на камеры Baza.net.

На камерах видно, что пытается припарковаться в запрещенном месте из левой полосы. В это время в него врезается троллейбус. 

Тэги: ДТП

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