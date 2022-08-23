В Вологде троллейбус врезался в грузовик прямо в центре города. ДТП попало на камеры Baza.net.
На камерах видно, что пытается припарковаться в запрещенном месте из левой полосы. В это время в него врезается троллейбус.
В Вологде троллейбус врезался в грузовик прямо в центре города. ДТП попало на камеры Baza.net.
На камерах видно, что пытается припарковаться в запрещенном месте из левой полосы. В это время в него врезается троллейбус.
Водитель отказался от медосвидетельствования на состояние опьянения
Судом при рассмотрении ходатайства о мере пресечения учтено, что мужчина подозревается в совершении преступления, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет
Автомобиль «Датсун». на котором они ехали, перевернулся
Движение по трассе «Вологда-Медвежьегорск» открыли 20 августа около 21:30
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Пострадавший — водитель «Рено Логан» — врезался в клумбу на разделительной полосе
Выяснилось, что грузовик проломил плиту, закрывающую водопроводную камеру
Авария с участием грузовика «МАЗ» и автомобиля «Шкода» произошла 16 августа
Дело прекращено в связи с примирением сторон
Они ехали на колёсном погрузчике, который опрокинулся в кювет и загорелся