Житель Великого Устюга собирал маковую солому по чужим огородам, чтобы делать из нее наркотики

В Великом Устюге задержан мужчина, которого подозревают в незаконном хранении наркотических средств. Он собирал по чужим огородам и хранил маковую солому.
Сотрудники УКОН УМВД России по Вологодской области совместно с коллегами из ОМВД России по Великоустюгскому району остановили автомобиль под управлением мужчины 1982 года рождения. При досмотре авто был обнаружен пакет с фрагментами растений. Мужчину доставили в отдел, а пакет с растениями отправили на исследование в экспертно-криминалистический отдел. По заключению экспертов изъятое вещество является наркотическим средством маковая солома общим весом 126 грамм. Полицейские установили, что растения мужчина собирал на различных огородных участках, в целях дальнейшего изготовления наркотиков.
В отношении ранее судимого жителя Великого Устюга отделом дознания возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение,