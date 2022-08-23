Житель Великого Устюга собирал маковую солому по чужим огородам, чтобы делать из нее наркотики

В Великом Устюге задержан мужчина, которого подозревают в незаконном хранении наркотических средств. Он собирал по чужим огородам и хранил маковую солому.

Сотрудники УКОН УМВД России по Вологодской области совместно с коллегами из ОМВД России по Великоустюгскому району остановили автомобиль под управлением мужчины 1982 года рождения. При досмотре авто был обнаружен пакет с фрагментами растений. Мужчину доставили в отдел, а пакет с растениями отправили на исследование в экспертно-криминалистический отдел. По заключению экспертов изъятое вещество является наркотическим средством маковая солома общим весом 126 грамм. Полицейские установили, что растения мужчина собирал на различных огородных участках, в целях дальнейшего изготовления наркотиков.

В отношении ранее судимого жителя Великого Устюга отделом дознания возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в значительном размере, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, в значительном размере». Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.