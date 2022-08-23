В Вологодской области дополнительно выделены 10 млн рублей на обнаружение лесных пожаров

23.08.2022 [Общество]

Вологодская область дополнительно направит  10 млн рублей на выявление лесных пожаров. Эти деньги пойдут на увеличение лётных часов авиапатрулей в пожароопасный сезон. Такое решение принял губернатор Олег Кувшинников на оперативном совещании.

По словам начальник департамента лесного комплекса Романа Маркова из-за жаркой и засушливой погоды высокий класс пожарной опасности установился в большинстве районов области. К концу этой недели такая обстановка будет на всей территории области. 

За прошлую неделю пять возгораний на общей площади 6,03 га зафиксировали в Кадуйском, Устюженском, Череповецком и Усть-Кубинском районах. Четыре из них удалось устранить в течение суток с момента обнаружения.

«На ликвидацию пожара в Череповецком районе потребовалось больше времени. На территории лесного фонда горел торф, что создавало угрозу возобновления возгорания. Кроме того, пламя повредило корни деревьев, и они могли обрушиться на пожарных. Вместе со специалистами лесной охраны для тушения огня задействовали силы и средства Главного Управления МЧС РФ по Вологодской области и Череповецкого отделения компании „Россети Северо-Запад“. Для мониторинга ситуации в лесах региона специалисты используют спутниковые съёмки, данные системы видеокамер, проводят регулярные патрулирования и авиаразведку», — сообщают в прес-службе правительства Вологодской области. 

«На прошлой неделе в большинстве районов области наблюдалась задымленность. В лесничества поступало много обращений от граждан. В текущем году крупных пожаров в Вологодской области не допущено. Действующих возгораний в лесном фонде Вологодской области в настоящее время нет, — рассказал Роман Марков. — Однако в связи с пожароопасным сезоном прошу выделить из резервного фонда области дополнительные средства для продолжения авиапатрулирования».

Губернатор поддержал начальника департамента. На прошлой неделе самолёты «Авиалесохраны» увеличили налёт до 58-ми с половиной часов. Благодаря дополнительным средствам они смогут провести в воздухе ещё больше времени.

Всего с начала года на территории Вологодской области зарегистрировано 23 лесных пожара на площади 19,47 га. Оперативность их тушения составляет 96%.

Тэги: лесные пожары

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