Фестиваль исторической реконструкции «Дворянских гнезд заветные аллеи» пройдет в усадьбе Спасское-Куркино 27 августа

22.08.2022 [Культура]

Фестиваль исторической реконструкции «Дворянских гнезд заветные аллеи» пройдет в усадьбе Спасское-Куркино 27 августа.

– Праздник на территории усадьбы организовывают уже в пятый раз. Он полюбился сотням жителям не только Вологодского района, но и всей области. Посетители фестиваля погружаются в атмосферу дворянской жизни 19 века, участвуют в народных забавах, – сообщает о мероприятии пресс-служба администрации Вологодского района.

В программе мероприятия:

  • концерт ансамбля Дворца металлургов
  • выступление Акажемии балов
  • выставка картин художника-графика Владимира Лупандина
  • музыкальная гостинная в Главном доме
  • театральная постановка Всеволода Чубенко
  • старинны игры и забавы для детей
  • тематические мастер-классы
  • работа фотозон в усадебном парке и в доме
  • обзорная экскурсия по усадьбе в 11:00, 13:00 и 14:00

– Усадьба Спасское-Куркино – это главное украшение села. 5 лет занимаемся возрождением. И результаты уже есть. Укреплен фундамент, отремонтирована кровля. Впереди еще много работы. С помощью федеральной, региональной поддержки планируем создать в имении Центр русской культуры, просвещения и туризма, – говорит глава Вологодского района Сергей Жестянников.

Торжественное открытие фестиваля в 27 августа в 12:00. Адрес: Вологодский район, поселок Куркино, телефон +7 (911) 504-94-77.

Вход свободный.

Возрастных ограничений нет.

Тэги: фестиваль, усадьбы, Куркино, усадьба Куркино, Спасское-Куркино

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