Фестиваль исторической реконструкции «Дворянских гнезд заветные аллеи» пройдет в усадьбе Спасское-Куркино 27 августа.

– Праздник на территории усадьбы организовывают уже в пятый раз. Он полюбился сотням жителям не только Вологодского района, но и всей области. Посетители фестиваля погружаются в атмосферу дворянской жизни 19 века, участвуют в народных забавах, – сообщает о мероприятии пресс-служба администрации Вологодского района.