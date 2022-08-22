Фестиваль исторической реконструкции «Дворянских гнезд заветные аллеи» пройдет в усадьбе Спасское-Куркино 27 августа.
– Праздник на территории усадьбы организовывают уже в пятый раз. Он полюбился сотням жителям не только Вологодского района, но и всей области. Посетители фестиваля погружаются в атмосферу дворянской жизни 19 века, участвуют в народных забавах, – сообщает о мероприятии пресс-служба администрации Вологодского района.
В программе мероприятия:
- концерт ансамбля Дворца металлургов
- выступление Акажемии балов
- выставка картин художника-графика Владимира Лупандина
- музыкальная гостинная в Главном доме
- театральная постановка Всеволода Чубенко
- старинны игры и забавы для детей
- тематические мастер-классы
- работа фотозон в усадебном парке и в доме
- обзорная экскурсия по усадьбе в 11:00, 13:00 и 14:00
– Усадьба Спасское-Куркино – это главное украшение села. 5 лет занимаемся возрождением. И результаты уже есть. Укреплен фундамент, отремонтирована кровля. Впереди еще много работы. С помощью федеральной, региональной поддержки планируем создать в имении Центр русской культуры, просвещения и туризма, – говорит глава Вологодского района Сергей Жестянников.
Торжественное открытие фестиваля в 27 августа в 12:00. Адрес: Вологодский район, поселок Куркино, телефон +7 (911) 504-94-77.
Вход свободный.
Возрастных ограничений нет.