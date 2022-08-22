Вологодские подростки начали играть в смертельно опасные игры

22.08.2022 [Общество]

Вологодские подростки начали играть в опасную для жизни игру «Беги или умри». Как сообщает Центр гражданской защиты Вологды, школьники выбегают с обочины дороги под колеса едущих машин. При этом процесс обычно снимается товарищами на видео. Дети «играют» как на деньги, так и просто ради развлечения.

«Эта игра появилась после того, как среди подростков распространилась онлайн-игра, где герою нужно перебежать высокоскоростную дорогу. Если не рассчитать время и нажать на клавишу не вовремя, то персонаж попадет под машину. Водители говорят, что у детей действительно появилась такая «игра», - перебежать дорогу перед машиной. Кто должен напомнить школьникам о том, что это опасно: родители, учителя, ГАИ?», - спрашивают в ЕДДС Вологды.

По информации Центра гражданской защиты, родителям и педагогам стоит обратить внимание, что такая шалость совсем небезопасна. Особенно в преддверии нового учебного года, когда дети соберутся после каникул и начнут делиться своими летними впечатлениями.

Тэги: игра, опасность, дети

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