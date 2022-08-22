Мастер-классы «Школьная пора» пройдут в Вологде 24 августа

Мероприятие «Мастеровая среда. Школьная пора» пройдет в вологодском центре ремесел «Резной палисад» 24 августа.

В программе тематические мастер-классы:

– «Панно из ивы с травами и колосками». Мастер Наталия Попова.

– «Кружевная фенечка». Анна Воронова.

– ЭБРУ (техника рисования на поверхности воды) под руководством вологодского художника Олега Малинина.

Также в рамках мероприятия пройдет выставка-продажа сувениров ручной работы.

«Мастеровая среда. Школьная пора» пройдет 24 августа с 17.00 до 20.00 в центре «Резной палисад» по адресу: Вологда, Засодимского, 5.

Вход свободный. Стоимость участия в мастер-классах определяется мастерами.

Возрастных ограничений нет.

Также 24 августа в центре ремесел пройдет мастер-класс «Брелок для портфеля» с использованием световозвращателей. Мастер Надежда Поливина.

Начало мероприятия 24 августа в 12:00.

Возрастные ограничения: (6+).

Предварительная запись по телефонам Тел. 8(8172) 72-04-85, 72-06-58, 8-953-521-29-68.

