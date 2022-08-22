Мастер-классы «Школьная пора» пройдут в Вологде 24 августа

Мероприятие «Мастеровая среда. Школьная пора» пройдет в вологодском центре ремесел «Резной палисад» 24 августа.
В программе тематические мастер-классы:
– «Панно из ивы с травами и колосками». Мастер Наталия Попова.
– «Кружевная фенечка». Анна Воронова.
– ЭБРУ (техника рисования на поверхности воды) под руководством вологодского художника Олега Малинина.
Также в рамках мероприятия пройдет выставка-продажа сувениров ручной работы.
«Мастеровая среда. Школьная пора» пройдет 24 августа с 17.00 до 20.00 в центре «Резной палисад» по адресу: Вологда, Засодимского, 5.
Вход свободный. Стоимость участия в мастер-классах определяется мастерами.
Возрастных ограничений нет.
Также 24 августа в центре ремесел пройдет мастер-класс «Брелок для портфеля» с использованием световозвращателей. Мастер Надежда Поливина.
Начало мероприятия 24 августа в 12:00.
Возрастные ограничения: (6+).
Предварительная запись по телефонам Тел. 8(8172) 72-04-85, 72-06-58, 8-953-521-29-68.