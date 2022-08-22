В Череповце пенсионер украл машину, а также распилил на части и продал чужой гараж

22.08.2022 [Общество]

В Череповце 65-летний пенсионер украл чужую машину, а также распилил на части и продал чужой гараж.

Инцидент произошёл в одном из гаражно-строительных кооперативов города в апреле 2022 года. Гараж принадлежал потерпевшему Б., а машина — ГАЗ-24 — потерпевшему М. Выяснилось также, что добычей мужчины стали 14 металлических уголков общим весом 91 килограмм.

«Похищенным имуществом распорядился по собственному усмотрению, причинив одному потерпевшему значительный материальный ущерб на общую сумму 111 500 рублей, второму потерпевшему — материальный ущерб на сумму 50 000 рублей», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

В суде пенсионер полностью признал вину. Его приговорили к 200 часам обязательных работ и взыскали с него компенсацию материального ущерба в пользу потерпевших.

Тэги: пенсионер, кражи, гаражи, машина, приговор, обязательные работы

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