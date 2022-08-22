В Харовске автомобиль ДПС столкнулся с иномаркой «КИА Соренто», сообщает vologda.kp.ru

Авария произошла на улице Менжинского 16 августа в 18:30. По данным издания, служебная машина, выезжая со второстепенной дороги на большой скорости, врезалась в автомобиль «КИА», который ехал по главной.

«Удар пришелся в задние правые двери. От удара иномарка пересекла встречку, упала в кювет и перевернулась. Из разбитой машины » КИА Соренто« помогли выбраться женщине — у нее серьезные травмы. Водитель смог выбраться сам», — говорится в сообщении vologda.kp.ru

Сообщается также, что аварии предшествовала погоня: автомобиль полицейских преследовал другую машину.