Череповчанина назвали лучшим игроком матча «Зенит» – «Торпедо» шестого тура чемпионата РПЛ

22.08.2022 [Спорт]

Череповецкий футболист Иван Сергеев забил победный гол на 84-й минуте матча питерского «Зенита» и московского «Торпедо». Встреча прошла в воскресенье, 21 августа, в Санкт Петербурге и завершилась со счетом 2:0 в пользу «Зенита». Иван Сергеев открыл счет в матче.

«Была тяжелая, непростая игра. „Торпедо — хорошая команда“. Счет 0:0 держался до 80-й минуты. Хорошо, что в концовке дожали и забили два года», — рассказал Иван Сергеев в послематчевом интервью.

Также нападающий рассказал, как забил свой гол на 84-й минуте матча: «Разыграли угловой быстро. Дали мяч Венделу и он прострелил на ближнюю штангу. Я замкнул бедром», — рассказал Иван.

Как сообщает портал GorodVo, в ФК «Зенит» воспитанник череповецкой футбольной школы перешел в начале 2022 года. В этом сезоне для Сергеева это уже третий гол в РПЛ. До этого череповчанин 30 июля отметился дублем в ворота «Локомотива».

Тэги: Футбол, чемпионат

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