Открытая лекция о первых кинотеатрах Вологды пройдет 26 августа

22.08.2022 [Культура]

Лекция «Беспрерывно сменяющиеся прекрасные впечатления» пройдет 26 августа в Вологде.

Мероприятие состоится в рамках Дней VOICES, которые  пройдут в областной столице 25-28 августа.

Вологодский экскурсовод и организатор фестиваля «Том Сойер Вологда» Катя Хоботова расскажет, как открывались, где находились и чем удивляли первые электротеатры Вологды.

Начало лекции 26 августа в 18:00 в библиотеке имени Бабушкина по адресу: Вологде, Марии Ульяновой, 1.

Вход бесплатный по предварительной регистрации по ссылке.

Возрастные ограничения: (16+).
 

Тэги: лекция, кинотеатр, кинозалы, фестиваль

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