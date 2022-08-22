Открытая лекция о первых кинотеатрах Вологды пройдет 26 августа

Лекция «Беспрерывно сменяющиеся прекрасные впечатления» пройдет 26 августа в Вологде.

Мероприятие состоится в рамках Дней VOICES, которые пройдут в областной столице 25-28 августа.

Вологодский экскурсовод и организатор фестиваля «Том Сойер Вологда» Катя Хоботова расскажет, как открывались, где находились и чем удивляли первые электротеатры Вологды.

Начало лекции 26 августа в 18:00 в библиотеке имени Бабушкина по адресу: Вологде, Марии Ульяновой, 1.

Вход бесплатный по предварительной регистрации по ссылке.

Возрастные ограничения: (16+).

