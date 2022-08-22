В Вологде депутат ЗСО Лариса Кожевина и общественники проверили пешеходные переходы у детских садов и школ

В Вологде депутат фракции «Единая Россия» Лариса Кожевина, сотрудники ГИБДД и общественники в преддверии нового учебного года провели проверку пешеходных переходов у детских садов и школ.

В мониторинге участвовали руководитель НКО «Мама может» Любовь Пушкова, председатель Совета отцов города Максим Брынин, а также координатор проекта «Безопасное детство» Сергей Николаев и координатор проекта «Безопасные дороги» Михаил Громов.

«Сейчас заканчиваются каникулы — дети возвращаются с отдыха: они, наверное, несколько отвыкли от правил дорожного движения и организовать для них безопасный переход в школы и детские сады очень важно», — рассказала Лариса Кожевина.

В ходе мониторинга выяснилось, что на пешеходном переходе у школы № 10 на улице Благовещенской отсутствует мигающий жёлтый светофор, привлекающий внимание водителей к переходу в тёмное время суток. Установлено также, что из-за разросшихся деревьев водителям не видны знаки «Осторожно, дети!» и знак ограничения скорости перед переходом.

Проблему с разросшейся растительностью выявили также на перекрёстке улиц Кирова и Авксентьевского у лицея № 32: из-за кустов водители могут не увидеть пешеходов, переходящих дорогу. Кроме того, на переходе со стороны улицы Кирова участники мониторинга увидели неубранные спиленные деревья, которые тоже ограничивают обзор автомобилистам.

«Уже несколько лет подряд у школы № 25 в Лукьяново мы с помощью трафаретов наносим надписи на все пешеходные переходы: „Возьми ребёнка за руку“, „Слезь с велосипеда“ и „Сними наушники“», — рассказал председатель Совета отцов города Максим Брынин.

Он добавил, что другие родители тоже могут нанести такие надписи у других школ вместе с детьми, в процессе рассказывая им о том, как правильно переходить дорогу.

На улице Хлюстова, рядом с которой находятся детские сады «Зоренька» и «Гусельки», участники мониторинга выявили ещё два нарушения: выяснилось, что вдоль нечётной стороны улицы Хлюстова должно быть установлено ограждение, но его нет, а пешеходный переход на перекрёстке с улицей Чехова должен быть размещён в узкой части дороги.

«Профилактика внутри семьи очень важна: в первые недели учёбы важно пройти с ребёнком маршрут до школы и рассказать ему о том, как правильно переходить дорогу», — отметила руководитель НКО «Мама может» Любовь Пушкова

Информация обо всех выявленных нарушениях будет передана в соответствующие инстанции, чтобы их устранили до 1 сентября. Отметим, что такие проверки проходят каждый год.