В Вологде депутат ЗСО Лариса Кожевина и общественники проверили пешеходные переходы у детских садов и школ

22.08.2022 [Общество]

В Вологде депутат фракции «Единая Россия» Лариса Кожевина, сотрудники ГИБДД и общественники в преддверии нового учебного года провели проверку пешеходных переходов у детских садов и школ.

В мониторинге участвовали руководитель НКО «Мама может» Любовь Пушкова, председатель Совета отцов города Максим Брынин, а также координатор проекта «Безопасное детство» Сергей Николаев и координатор проекта «Безопасные дороги» Михаил Громов.

«Сейчас заканчиваются каникулы — дети возвращаются с отдыха: они, наверное, несколько отвыкли от правил дорожного движения и организовать для них безопасный переход в школы и детские сады очень важно», — рассказала Лариса Кожевина.

В ходе мониторинга выяснилось, что на пешеходном переходе у школы № 10 на улице Благовещенской отсутствует мигающий жёлтый светофор, привлекающий внимание водителей к переходу в тёмное время суток. Установлено также, что из-за разросшихся деревьев водителям не видны знаки «Осторожно, дети!» и знак ограничения скорости перед переходом.

Проблему с разросшейся растительностью выявили также на перекрёстке улиц Кирова и Авксентьевского у лицея № 32: из-за кустов водители могут не увидеть пешеходов, переходящих дорогу. Кроме того, на переходе со стороны улицы Кирова участники мониторинга увидели неубранные спиленные деревья, которые тоже ограничивают обзор автомобилистам.

«Уже несколько лет подряд у школы № 25 в Лукьяново мы с помощью трафаретов наносим надписи на все пешеходные переходы: „Возьми ребёнка за руку“, „Слезь с велосипеда“ и „Сними наушники“», — рассказал председатель Совета отцов города Максим Брынин.

Он добавил, что другие родители тоже могут нанести такие надписи у других школ вместе с детьми, в процессе рассказывая им о том, как правильно переходить дорогу.

На улице Хлюстова, рядом с которой находятся детские сады «Зоренька» и «Гусельки», участники мониторинга выявили ещё два нарушения: выяснилось, что вдоль нечётной стороны улицы Хлюстова должно быть установлено ограждение, но его нет, а пешеходный переход на перекрёстке с улицей Чехова должен быть размещён в узкой части дороги.

 «Профилактика внутри семьи очень важна: в первые недели учёбы важно пройти с ребёнком маршрут до школы и рассказать ему о том, как правильно переходить дорогу», — отметила руководитель НКО «Мама может» Любовь Пушкова

Информация обо всех выявленных нарушениях будет передана в соответствующие инстанции, чтобы их устранили до 1 сентября. Отметим, что такие проверки проходят каждый год.

Тэги: ЗСО, депутат, проверки, пешеходные переходы, школы, детские сады
Фото пресс-службы ЗСО

ТОП НЕДЕЛИ

Фура на полном ходу протаранила несколько машин в Кирилловском районе Вологодской области 20 августа
Молодая пара из Бабаево попала в проект «Четыре свадьбы» на телеканале «Пятница»
Рекомендательный масочный режим вводится в общественных местах и в транспорте в Вологодской области с 18 августа
Вячеслав Позгалев сообщил о смерти своей супруги
В Вологде грузовик МАЗ провалился под асфальт
Ребенок погиб, выпав из окна многоквартирного дома в Вологде
В обстоятельствах аварии в Кирилловском районе разбирается прокуратура
Жители Вологды предлагают убрать с площади Революции крест, «зуб», установить фонтан и амфитеатр, а также поменять название площади
Администрация Череповецкого района выставила на торги Land Cruiser
Шалга – исчезнувший край в Вологодской области

Похожие новости

Серверы ЗСО Вологодской области подверглись хакерской атаке

Почтовые серверы Заксобрания были атакованы ночью и в начале рабочего дня

817
0

На Вологодчине будут отмечать День вологодского масла

С такой инициативой вышли депутаты Законодательного собрания области

994
0

Учителям в десять раз сократят число отчетов

О снижении на учителей бюрократической нагрузки рассказал спикер ЗСО Андрей Луценко

960
0

После обращения к Андрею Луценко в доме жительницы Тотемского района появился газ

К председателю Законодательного Собрания, руководителю фракции «Единая Россия» Андрею Луценко в социальных сетях обратилась жительница Тотемского района Марина Скородумова

824
0

Жители многоквартирного жилого дома на улице Планерной обратились к Председателю ЗСО Андрею Луценко с вопросом о смене УК

Жители хотят сменить управляющую компанию, но не могут

1392
0

Спикера Законодательного Собрания Вологодской области Андрея Луценко наградили в Кремле

Церемония награждения прошла в Екатерининском зале Кремля

1154
0

Более четверти обращений к депутатам ЗСО Вологодской области посвящены вопросам законности, правопорядка и защиты прав граждан

В 2021 году депутатам поступило 9971 обращение

825
0

В День России Вологодчина приняла гостей из 30 регионов на IV Всероссийском сельском марафоне в селе Сметанино

Учредителем мероприятия, которое состоялось в минувшие выходные в Верховажском районе, и председателем оргкомитета является депутат Законодательного Собрания области Евгений Шулепов

1364
0

В Вологодской области будет увеличен размер жилищного сертификата для детей-сирот

Соответствующий законопроект 14 июня был рассмотрен на заседании коллегии ЗСО

816
0

Решения будут приняты: ситуацию с Грязовецким интернатом проанализировали депутаты

В мае в социальных сетях появилась информация о том, что граждане в  учреждении страдают от укусов клопов

1036
0

В Кадникове торжественно открыли гигантский портрет героя Великой Отечественной войны Сергея Орешкова

Масштабное граффити украсило один из жилых домов Кадникова

973
0

Масштабное строительство дорог ведется в Кадникове

«Дорожный переворот» -  именно так называют местные жители долгожданное глобальное благоустройство дорожно-транспортной сети в Кадникове

1255
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Открытая лекция о первых кинотеатрах Вологды пройдет 26 августа
В Вологде депутат ЗСО Лариса Кожевина и общественники проверили пешеходные переходы у детских садов и школ
Поджог магазина автозапчастей на улице Чернышевского Вологды попал на камеры видеонаблюдения
Еще один деревянный дом, который нельзя сносить, снесли в Вологде
В Череповце годовалый ребёнок выпал из окна квартиры на первом этаже
В Вологодской области начались школьные ярмарки
Аномальная жара выйдет на пик в ближайшие дни
 
19.08.2022 [Культура]

Шалга – исчезнувший край в Вологодской области

1739
0
21.08.2022 [БлогоVO]

Фото аварии на трассе А-119, 20.08.2022

649
0
16.08.2022 [Обзор Прессы]

Найдена еще одна стена Глухой башни крепости Ивана Грозного

981
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика