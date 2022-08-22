В Череповце годовалый ребёнок выпал из окна квартиры на первом этаже дома на Северном шоссе, сообщает ИА «Вологда Регион» со ссылкой на уполномоченного по правам ребёнка в Вологодской области Ольгу Смирнову.

«Мама с подругой пила чай, окно было открыто нараспашку. Ребенок выпал с первого этажа. К счастью, без последствий», — рассказала Смирнова агентству.

Инцидент произошёл 21 августа. На место происшествия выезжала «скорая». Госпитализация ребёнку не потребовалась: он получил лишь ушиб мягких тканей.

Ранее NewsVO сообщал, что по факту гибели трёхлетней девочки, выпавшей из окна восьмого этажа в Вологде, возбуждено уголовное дело. Трагедия произошла вечером 15 августа.